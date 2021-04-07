«Челси» рассматривает возвращение Лукаку за 100+ миллионов

«Челси» не исключает летнюю покупку форварда «Интера» Ромелу Лукаку, пишет «Чемпионат» со ссылкой на итальянское издание Calciomercato. Лондонцы не прочь заплатить за бельгийца 100+ миллионов евро.

Однако приоритетом англичан остается нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд.

Как пишет источник, «Интер» может быть поставлен перед необходимостью продать Лукаку в связи с затруднительной финансовой ситуацией.