Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    «Челси» рассматривает возвращение Лукаку за 100+ миллионов

    «Челси» не исключает летнюю покупку форварда «Интера» Ромелу Лукаку, пишет «Чемпионат» со ссылкой на итальянское издание Calciomercato. Лондонцы не прочь заплатить за бельгийца 100+ миллионов евро.

    Однако приоритетом англичан остается нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлинг Холанд.

    Как пишет источник, «Интер» может быть поставлен перед необходимостью продать Лукаку в связи с затруднительной финансовой ситуацией.

    • «Интер» оценивает Лукаку в 120 миллионов евро.
    • Им также интересуются «Манчестер Сити» и «Барселона».
    • Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1017

      Benifacto 1 час назад

      пахахахаха так зачем его сплавляли???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84349
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru