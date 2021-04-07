Министр спорта Татарстана Леонов: «Решение о будущем Хвичи будет приниматься в зависимости от финиша сезона «Рубина»

Владимир Леонов, министр спорта Татарстана, сообщил, что вопрос о будущем полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии еще не решен. На ситуацию будет влиять концовка сезона.

– Слухов о переходе Хвичи Кварацхелии в европейский клуб всe больше. Хотите, чтобы он остался в Казани?

– Думаю, это не только мое желание, а желание большинства болельщиков. Парень – находка, открытие. Приятно, что он здесь раскрылся. И сам он парень хороший, позитивный. Дальше уже решение за ним. Если он будет играть в «гранде» в Европе, для него это будет неплохо. Не могу говорить за генерального менеджера клуба, но этот сезон-то он точно отыграет. Дальше решение, думаю, будет приниматься в зависимости от того, как закончит «Рубин» сезон.