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    Министр спорта Татарстана Леонов: «Решение о будущем Хвичи будет приниматься в зависимости от финиша сезона «Рубина»

    Владимир Леонов, министр спорта Татарстана, сообщил, что вопрос о будущем полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии еще не решен. На ситуацию будет влиять концовка сезона.

    – Слухов о переходе Хвичи Кварацхелии в европейский клуб всe больше. Хотите, чтобы он остался в Казани?

    – Думаю, это не только мое желание, а желание большинства болельщиков. Парень – находка, открытие. Приятно, что он здесь раскрылся. И сам он парень хороший, позитивный. Дальше уже решение за ним. Если он будет играть в «гранде» в Европе, для него это будет неплохо. Не могу говорить за генерального менеджера клуба, но этот сезон-то он точно отыграет. Дальше решение, думаю, будет приниматься в зависимости от того, как закончит «Рубин» сезон.

    • Борьбу за Кварацхелию ведут клубы Серии А.
    • В текущем сезоне РПЛ Кварацхелия поучаствовал в 21 матче, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.
    • Его контракт с «Рубином» действует до 2024 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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