Ассистент главного арбитра матча «Манчестер Сити» – «Боруссия» взял автограф у Холанда после игры

Один из помощников румынского рефери Овидиу Хэцегана попросил автограф у форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
Норвежский нападающий не отказал ему в просьбе и оставил автограф.
- «Манчестер Сити» одержал 27-ю победу в 28 последних матчах.
- Нападающий гостей Марко Ройс прервал 788-минутную сухую серию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
- 14 апреля команды встретятся в ответном матче на «Сигнал Идуна Парке» в Дортмунде.
Источник: твиттер ESPN