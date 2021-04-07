Ассистент главного арбитра матча «Манчестер Сити» – «Боруссия» взял автограф у Холанда после игры

Один из помощников румынского рефери Овидиу Хэцегана попросил автограф у форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

Норвежский нападающий не отказал ему в просьбе и оставил автограф.