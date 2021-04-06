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  • Семин – о прогрессе Хвичи: «Он попал в хорошие руки Слуцкого»

Семин – о прогрессе Хвичи: «Он попал в хорошие руки Слуцкого»

6 апреля 2021, 14:22

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопросы о развитии полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии и вариантах продолжения карьеры для него.

– Во-первых, он очень талантливый молодой парень. Это было сразу заметно невооружeнным взглядом. Во-вторых, Хвича – целеустремлeнный. В-третьих, он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует. Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола.

– Прежде ему не хватало конкретики. Полузащитник не так часто набирал баллы за результативность. Почему ситуация улучшилась?

– Считаю, он и раньше немало забивал и ассистировал партнeрам. Давайте не забывать, что парень растeт. В «Локомотив» Хвича приехал в 18 лет, а сейчас ему уже 20. При этом уровень его технического мастерства всe выше и выше. У него ещe большой потенциал.

– Кажется, под руководством Слуцкого Кварацхелия прибавил и в оборонительной работе.

– В принципе он всегда выполнял еe в нужном объeме. С этим проблем никогда не возникало. Он ведь даже выходил на позиции крайнего защитника. Потенциал оборонительных действий у Хвичи тоже достаточно хороший. Просто сейчас он заметно прибавил физически, стал крепче и выносливее.

– Готов ли грузин к отъезду в сильный европейский чемпионат?

– Думаю, в «Рубине» сами определятся и примут решение, приняв во внимание в том числе мнение Кварацхелии. Главное – понимать, куда ты едешь и что от тебя хотят. Знать, нужен ли ты главному тренеру новой команды и видит ли он тебя вообще в составе. Основываясь на этих данных, можно принимать решение.

– СМИ отправляют его в топ-клубы Серии А. Готов ли Хвича заиграть на таком уровне? Например, Алексей Миранчук в «Аталанте» сидит на скамейке запасных.

– Я бы не сказал, что «Милан» сильнее. Думаю, там Хвиче будет проще пробиться в основу, чем Миранчуку в «Аталанте». Но чемпионат Италии очень сложный.

Думаю, ему больше подходит испанская Примера или первенство Нидерландов. В этих странах более атакующий футбол, и грузинский полузащитник там сможет раскрыть весь свой потенциал. Но многое будет зависеть от команды. В целом, повторюсь, всe в руках самого Хвичи. Он парень крепкий и стойкий. Думаю, у него всe получится.

  • В текущем сезоне Хвича провел за «Рубин» 21 матч, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича Семин Юрий
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