Семак: «Для меня не существует пресыщения победами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об уровне своей мотивации.

– Близок к завершению ваш третий сезон в «Зените». Это солидный срок в роли главного тренера российского топ-клуба: есть ли «усталость металла»?

– До конца турнира РПЛ остается полтора месяца. Их надо отработать, как всегда, по полной программе: мы все очень хотим добыть третий подряд чемпионский титул для «Зенита». И все мысли сейчас об этом.

Ну а я вообще так устроен по характеру, что, как только беру один трофей, сразу думаю о следующем. Для меня не существует пресыщения победами. Выиграли сегодня – быстро забыли, идем дальше.

– Это хорошая черта для любого спортсмена и тренера, но ведь и успехи иной раз выхолащивают.

– От побед нельзя устать. Другое дело, что нужно уметь сопоставлять свои собственные амбиции с клубными реалиями. Надо ловить момент, когда прекращается движение вперед, происходит застой или вовсе откат назад.

Любой чемпионской команде всегда требуется свежая кровь – чтобы у коллектива не появилась самоуспокоенность и не пропала жажда успеха. Важно не только само по себе золото РПЛ, а возможность прогрессировать с точки зрения развития, каких-то изменений.