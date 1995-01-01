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    Семак: «Для меня не существует пресыщения победами»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об уровне своей мотивации.

    – Близок к завершению ваш третий сезон в «Зените». Это солидный срок в роли главного тренера российского топ-клуба: есть ли «усталость металла»?

    – До конца турнира РПЛ остается полтора месяца. Их надо отработать, как всегда, по полной программе: мы все очень хотим добыть третий подряд чемпионский титул для «Зенита». И все мысли сейчас об этом.

    Ну а я вообще так устроен по характеру, что, как только беру один трофей, сразу думаю о следующем. Для меня не существует пресыщения победами. Выиграли сегодня – быстро забыли, идем дальше.

    – Это хорошая черта для любого спортсмена и тренера, но ведь и успехи иной раз выхолащивают.

    – От побед нельзя устать. Другое дело, что нужно уметь сопоставлять свои собственные амбиции с клубными реалиями. Надо ловить момент, когда прекращается движение вперед, происходит застой или вовсе откат назад.

    Любой чемпионской команде всегда требуется свежая кровь – чтобы у коллектива не появилась самоуспокоенность и не пропала жажда успеха. Важно не только само по себе золото РПЛ, а возможность прогрессировать с точки зрения развития, каких-то изменений.

    • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
    • В текущем розыгрыше РПЛ петербургская команда опережает «Спартак» на одно очко, имея матч в запасе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1102

      Ziklop 26 минут назад

      Семак ты момент пропустил уже давно, команда лентяев у тебя , а ты гавно а не тренер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8365

      NewLife 1 час назад

      Как насчет толерантности к поражениям, например в еврокубках. По видимому, тоже нет пресыщения.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4346

      Павелий 1 час назад

      "Для меня не существует пресыщения победами." Сколько Газпром купит, чтолько и будет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +23442

      пьяныйхоровод > Павелий 9 минут назад

      Чтож вчера то не фсёкупил ? Пару "пенок" в ворота Максименко вполне бы хватило .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +758

      DemSerg 2 часа назад

      О каком прогрессе он вообще говорит? Где он его увидал. Зенит, как и все клубы РПЛ катится в УГ стремительно и уверенно.

      3
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      Рейтинг: +2845

      Fusballer > DemSerg 2 часа назад

      Отрицательный прогресс же!

      2
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