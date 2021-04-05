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Семак: «Для меня не существует пресыщения победами»

5 апреля 2021, 12:33
13

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об уровне своей мотивации.

– Близок к завершению ваш третий сезон в «Зените». Это солидный срок в роли главного тренера российского топ-клуба: есть ли «усталость металла»?

– До конца турнира РПЛ остается полтора месяца. Их надо отработать, как всегда, по полной программе: мы все очень хотим добыть третий подряд чемпионский титул для «Зенита». И все мысли сейчас об этом.

Ну а я вообще так устроен по характеру, что, как только беру один трофей, сразу думаю о следующем. Для меня не существует пресыщения победами. Выиграли сегодня – быстро забыли, идем дальше.

– Это хорошая черта для любого спортсмена и тренера, но ведь и успехи иной раз выхолащивают.

– От побед нельзя устать. Другое дело, что нужно уметь сопоставлять свои собственные амбиции с клубными реалиями. Надо ловить момент, когда прекращается движение вперед, происходит застой или вовсе откат назад.

Любой чемпионской команде всегда требуется свежая кровь – чтобы у коллектива не появилась самоуспокоенность и не пропала жажда успеха. Важно не только само по себе золото РПЛ, а возможность прогрессировать с точки зрения развития, каких-то изменений.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.
  • В текущем розыгрыше РПЛ петербургская команда опережает «Спартак» на одно очко, имея матч в запасе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DemSerg
1617619651
О каком прогрессе он вообще говорит? Где он его увидал. Зенит, как и все клубы РПЛ катится в УГ стремительно и уверенно.
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Павелий
1617622955
"Для меня не существует пресыщения победами." Сколько Газпром купит, чтолько и будет.
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NewLife
1617624362
Как насчет толерантности к поражениям, например в еврокубках. По видимому, тоже нет пресыщения.
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Ziklop
1617627494
Семак ты момент пропустил уже давно, команда лентяев у тебя , а ты гавно а не тренер.
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Ловкий Бубен
1617630813
Богданыч, с нас хватит, нужны победы в ЛЧ, без них мы играем не в футбол а что то другое, при Спалетти , кубков тоже не брали, но были яркие победы над сильными клубами
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Taps
1617631561
Семак, давай, до свидания ...
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Каратель помойников
1617637163
Админресурсом пресыщатся никогда не устанешь))))
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paracetamol
1617637573
Химки обыграй, хотя бы, не Брюгге чай!
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Hektor 84
1617907800
Это он про лигу чемпионов?
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