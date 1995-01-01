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    АПЛ. «Челси» дома крупно проиграл «Вест Бромвичу». Это первое поражение при Тухеле

    В матче 30-го тура АПЛ «Челси» на своем поле был разгромлен «Вест Бромвичем» со счетом 2:5.

    Лондонская команда впервые проиграла после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.

    С 29-й минуты «Челси» играл вдесятером после удаления Тиаго Силвы.

    В составе «Вест Бромвича» по дублю оформили Матеус Перейра и Каллум Робинсон.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Челси – Вест Бромвич – 2:5 (1:2)

    Голы: 1:0 – Пулишич, 27; 1:1 – Перейра, 45+2; 1:2 – Перейра, 45+4; 1:3 – Робинсон, 63; 1:4 – Дианье, 68; 2:4 – Маунт, 71; 2:5 – Робинсон, 90+1.

    Удаление: Силва, 29 – нет.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12419

      Garrincha58 2 минуты назад

      вот и сказочки конец начались будни для Тухеля

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1613

      Play 22 минуты назад

      Старый Сэм раскусил задрота Тухеля и щёлкнул по носу

      0
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    • ...
      Рейтинг: -937

      СуперПАВ9 46 минут назад

      Кто позорит Лондон?

      0
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      Рейтинг: +324

      jengais > СуперПАВ9 35 минут назад

      Арсенал и Тоттен))

      1
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      Рейтинг: -937

      СуперПАВ9 > jengais 34 минуты назад

      Арсенал и Челси

      0
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