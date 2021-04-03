АПЛ. «Челси» дома крупно проиграл «Вест Бромвичу». Это первое поражение при Тухеле

В матче 30-го тура АПЛ «Челси» на своем поле был разгромлен «Вест Бромвичем» со счетом 2:5.

Лондонская команда впервые проиграла после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера.

С 29-й минуты «Челси» играл вдесятером после удаления Тиаго Силвы.

В составе «Вест Бромвича» по дублю оформили Матеус Перейра и Каллум Робинсон.

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Челси – Вест Бромвич – 2:5 (1:2)

Голы: 1:0 – Пулишич, 27; 1:1 – Перейра, 45+2; 1:2 – Перейра, 45+4; 1:3 – Робинсон, 63; 1:4 – Дианье, 68; 2:4 – Маунт, 71; 2:5 – Робинсон, 90+1.

Удаление: Силва, 29 – нет.

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