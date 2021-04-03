Мусаев, Деспотович, Нобоа и Заболотный выйдут с первых минут в игре «Рубин» – «Сочи»

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи» на матч 24-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Костюков, Мусаев, Макаров, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.
«Сочи»: Н. Заболотный, Терехов, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, А. Заболотный.
- Матч пройдет в Казани на стадионе «Центральный».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- По итогам 23 туров «Рубин» занимает 8-е место в таблице РПЛ, «Сочи» – 5-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ