Вместимость «Ростов Арены» увеличена с 50 до 75% перед матчем со «Спартаком»

«Ростов Арена» сможет принять чуть больше 30 тысяч зрителей на матче 24-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак». Это стало возможным после увеличения физической вместимость стадиона с 50 до 75%.

«В Ростовской области со 2 апреля вступают в силу изменения в постановление Правительства Ростовской области №272. Согласно документу, заполняемость официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах увеличена до 75%» – сообщила пресс-служба «Ростова».