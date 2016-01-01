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    Вместимость «Ростов Арены» увеличена с 50 до 75% перед матчем со «Спартаком»

    «Ростов Арена» сможет принять чуть больше 30 тысяч зрителей на матче 24-го тура РПЛ «Ростов»«Спартак». Это стало возможным после увеличения физической вместимость стадиона с 50 до 75%.

    «В Ростовской области со 2 апреля вступают в силу изменения в постановление Правительства Ростовской области №272. Согласно документу, заполняемость официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах увеличена до 75%» – сообщила пресс-служба «Ростова».

    • «Ростов» сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 4 апреля.
    • Ростовчане идут на 7 месте в РПЛ. «Спартак» – 2-й.

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 17:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +46112

      portero 4 минуты назад

      Во время, москвичи приедут и дадут чуток местным заработать...

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