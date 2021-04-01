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  • Вместимость «Ростов Арены» увеличена с 50 до 75% перед матчем со «Спартаком»

Вместимость «Ростов Арены» увеличена с 50 до 75% перед матчем со «Спартаком»

1 апреля 2021, 17:10
6

«Ростов Арена» сможет принять чуть больше 30 тысяч зрителей на матче 24-го тура РПЛ «Ростов»«Спартак». Это стало возможным после увеличения физической вместимость стадиона с 50 до 75%.

«В Ростовской области со 2 апреля вступают в силу изменения в постановление Правительства Ростовской области №272. Согласно документу, заполняемость официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных объектах увеличена до 75%» – сообщила пресс-служба «Ростова».

  • «Ростов» сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 4 апреля.
  • Ростовчане идут на 7 месте в РПЛ. «Спартак» – 2-й.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (6)
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portero
1617292866
Во время, москвичи приедут и дадут чуток местным заработать...
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kazak161
1617295136
Будет футбольный праздник не смотря на результат той или иной команды, почти полный стадион, больше года такого не было жаль что дождь будет!
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Дядя Серёжа
1617326697
Мир, шашлык, пиво, дружба! Что ещё футболу нужно? Радует футбольный звон Спартак, надеюсь, Чемпион!
Ответить
paracetamol
1617340557
Это правильно, люди должны смотреть футбол очно!
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zigbert
1617368723
Вот и хорошо. Футбол без болельщиков во многом проигрывает.
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