«Рубин» получит 1 миллион, если Азмун снова выиграет РПЛ с «Зенитом»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о бонусе, который получит казанский клуб в случае победы «Зенита» в чемпионате России.

– Следите ли вы за Сердаром Азмуном?

– Конечно. Если «Зенит» станет чемпионом, мы получим миллион евро, а потом 20 процентов с последующей продажи.

– Есть ли перспективы у него попасть в Европу?

– Я сейчас даже не могу сказать, хочет он туда или нет. Раньше хотел точно, на данный момент – не уверен. Может, он хочет дождаться окончания контракта и потом куда-то пойти. В таком случае мы ничего не получим. 12 млн заработали и хватит.

«Зенит» лидирует в РПЛ.

Азмун перешел в клуб из Санкт-Петербурга в феврале 2019 года.

В 78 матчах за «Зенит» он забил 46 мячей и сделал 18 ассистов.

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