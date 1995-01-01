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    «Рубин» получит 1 миллион, если Азмун снова выиграет РПЛ с «Зенитом»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о бонусе, который получит казанский клуб в случае победы «Зенита» в чемпионате России.

    – Следите ли вы за Сердаром Азмуном?

    – Конечно. Если «Зенит» станет чемпионом, мы получим миллион евро, а потом 20 процентов с последующей продажи.

    – Есть ли перспективы у него попасть в Европу?

    – Я сейчас даже не могу сказать, хочет он туда или нет. Раньше хотел точно, на данный момент – не уверен. Может, он хочет дождаться окончания контракта и потом куда-то пойти. В таком случае мы ничего не получим. 12 млн заработали и хватит.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Азмун перешел в клуб из Санкт-Петербурга в феврале 2019 года.
    • В 78 матчах за «Зенит» он забил 46 мячей и сделал 18 ассистов.

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    Источник: «БИЗНЕС Online»

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