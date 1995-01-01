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    Черчесов – о Сафонове в сборной: «Это риторический вопрос, на который никто никогда не ответит»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопросы о статусе основного вратаря в национальной команде.

    – Шунин, показалось, не выручил. Говорили с ним об этом? Когда Сафонов получит шанс?

    – Турнир только начался, чемпионат стартовал недавно. Кто-то быстрее вошел в форму, кто-то медленнее. Шунин отлично работает на тренировках, хорошо играет в своем клубе.

    Ситуация бывает разная – мог выручить... На эту тему я с ним не говорил, потому что после игры нет смысла больную тему затрагивать. Спокойно посмотрим, время пройдет – и поговорим.

    – А как быть с Сафоновым? Он восстановился от травмы, его многие ждут в сборной.

    – Это риторический вопрос, на который никто никогда не ответит. Жизнь идет, течет, и она свои вопросы ставит. Сегодня вот такая ситуация.

    Во-первых, надо дождаться, когда он будет здоров и потом будет готов. Мы от этого будем отталкиваться и делать выводы. Потому что команда есть команда, и любой игрок должен в команде себя чувствовать комфортно, и он должен что-то команде давать.

    Дюпин сейчас был в сборной, и у меня впечатление, что он всю жизнь там был. Не знаю, что будет дальше, но такое ощущение было.

    Повторяю, вы нас видите со стороны, а мы все видим изнутри. Иногда бывает, что футболист, который давно в сборной, приезжает – и словно в первый раз туда попал.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16577

      vladimir-7 45 минут назад

      Ну и мудёр Черчесов, ни на один конкретный вопрос не дал ответа, одна
      фундаментальная энергия выходит из его лысой головы и с корявого языка

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