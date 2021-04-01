Черчесов – о Сафонове в сборной: «Это риторический вопрос, на который никто никогда не ответит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопросы о статусе основного вратаря в национальной команде.

– Шунин, показалось, не выручил. Говорили с ним об этом? Когда Сафонов получит шанс?

– Турнир только начался, чемпионат стартовал недавно. Кто-то быстрее вошел в форму, кто-то медленнее. Шунин отлично работает на тренировках, хорошо играет в своем клубе.

Ситуация бывает разная – мог выручить... На эту тему я с ним не говорил, потому что после игры нет смысла больную тему затрагивать. Спокойно посмотрим, время пройдет – и поговорим.

– А как быть с Сафоновым? Он восстановился от травмы, его многие ждут в сборной.

– Это риторический вопрос, на который никто никогда не ответит. Жизнь идет, течет, и она свои вопросы ставит. Сегодня вот такая ситуация.

Во-первых, надо дождаться, когда он будет здоров и потом будет готов. Мы от этого будем отталкиваться и делать выводы. Потому что команда есть команда, и любой игрок должен в команде себя чувствовать комфортно, и он должен что-то команде давать.

Дюпин сейчас был в сборной, и у меня впечатление, что он всю жизнь там был. Не знаю, что будет дальше, но такое ощущение было.

Повторяю, вы нас видите со стороны, а мы все видим изнутри. Иногда бывает, что футболист, который давно в сборной, приезжает – и словно в первый раз туда попал.

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