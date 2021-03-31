The Sun: Холанд вместе с зарплатой обойдется «Манчестер Сити» в 300+ миллионов. Альтернатива – Кейн

«Манчестер Сити» узнал, сколько суммарно средств придется потратить на приглашение нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Сторона игрока запрашивает 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Вместе с выкупной стоимостью Холанда трансфер обойдется англичанам в более чем 300 миллионов фунтов.