The Sun: Холанд вместе с зарплатой обойдется «Манчестер Сити» в 300+ миллионов. Альтернатива – Кейн

«Манчестер Сити» узнал, сколько суммарно средств придется потратить на приглашение нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Сторона игрока запрашивает 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Вместе с выкупной стоимостью Холанда трансфер обойдется англичанам в более чем 300 миллионов фунтов.
- В связи с такой цифрой рассматривается альтернативный вариант на позицию форварда – Гарри Кейн (The Times).
- Летом «Манчестер Сити» в связи с истечением контракта покинет нападающий Серхио Агуэро.
- Манчестерцы с отрывом лидируют в АПЛ.
Источник: The Sun