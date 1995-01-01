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    The Sun: Холанд вместе с зарплатой обойдется «Манчестер Сити» в 300+ миллионов. Альтернатива – Кейн

    «Манчестер Сити» узнал, сколько суммарно средств придется потратить на приглашение нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Сторона игрока запрашивает 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Вместе с выкупной стоимостью Холанда трансфер обойдется англичанам в более чем 300 миллионов фунтов.

    • В связи с такой цифрой рассматривается альтернативный вариант на позицию форварда – Гарри Кейн (The Times).
    • Летом «Манчестер Сити» в связи с истечением контракта покинет нападающий Серхио Агуэро.
    • Манчестерцы с отрывом лидируют в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Sun

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