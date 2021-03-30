Глушаков: «Я еще не старый. Хочу вернуться в сборную, недопонимание с Черчесовым уже в прошлом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил о желании вернуться в сборную России.

«Я еще не старый. Люди в 35-36 лет выигрывали чемпионство — тот же Семак, Денисов, а мне 34. Но моя главная мотивация — сборная. Я хочу вернуться в сборную. Доказывать кому-то что-то не собираюсь и не буду. Я просто играю в футбол и получаю удовольствие. А все само собой доказывается и встает на свои места.

Почему я должен заканчивать карьеру, если я люблю играть в футбол? Это мое любимое дело. Недопонимание и недосказанность в отношениях с Черчесовым уже в прошлом. Но мы не контактируем. Я согласен играть в сборной на любой позиции», – сказал Глушаков.

Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро»