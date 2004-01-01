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    Глушаков: «Я еще не старый. Хочу вернуться в сборную, недопонимание с Черчесовым уже в прошлом»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил о желании вернуться в сборную России.

    «Я еще не старый. Люди в 35-36 лет выигрывали чемпионство — тот же Семак, Денисов, а мне 34. Но моя главная мотивация — сборная. Я хочу вернуться в сборную. Доказывать кому-то что-то не собираюсь и не буду. Я просто играю в футбол и получаю удовольствие. А все само собой доказывается и встает на свои места.

    Почему я должен заканчивать карьеру, если я люблю играть в футбол? Это мое любимое дело. Недопонимание и недосказанность в отношениях с Черчесовым уже в прошлом. Но мы не контактируем. Я согласен играть в сборной на любой позиции», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1724

      Валерий1965 20 минут назад

      Если только массажистом...

      0
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      Рейтинг: +8169

      NewLife 1 час назад

      По крайней мере не хуже отстоева, ахметова и миранчука.

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      Рейтинг: +1871

      prtcs 1 час назад

      Удачи

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