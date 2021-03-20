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    Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем желании вернуться в сборную России.

    – Можно сказать, что всем все доказал?

    – Прежде всего, я должен себе доказывать. В 34 бегаю точно не меньше, чем в 30. Есть желание, страсть к игре. Если ты любишь футбол – он всегда тебя будет награждать победами, успехами по жизни.

    Что мне еще кому-то доказывать? Смысл? Я всем все давным-давно доказал. Сейчас просто хочется в сборную вернуться – вот мое главное стремление.

    – Надеялся, что получишь вызов перед Мальтой?

    – Надежда всегда есть, но не я выбираю игроков, а тренерский штаб сборной. От себя я могу давать только пищу для размышлений.

    Есть статистика, где я никому не уступаю по беговой работе. В очных матчах со «Спартаком» мы с Зобниным больше всех пробежали на рывках – у нас плюс-минус одинаковые показатели. Станислав Саламович же об этом компоненте как о ключевом на «Матч ТВ» говорил.

    Можно взять и статистику других матчей. Так что все зависящее от себя я буду делать – пахать, полностью отдаваться на поле, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро.

    – Но тренерский штаб уже вызывает 19-летнего Мухина вместо Зобнина...

    – Про возраст – очень интересно. Мне очень странно слышать: «Ты – старый, тебе 34 года, ты не готов для сборной». На футбольное поле должен выходить тот, кто сильнее – и неважно, сколько ему лет – 35, 38 или 17.

    И когда Черчесов ставил на возрастных игроков, то Жирков ведь справлялся? Справлялся и справляется. Игнашевич на чемпионате мира одним из лучших был? Был. России нужен спортивный принцип и здоровая, нормальная конкуренция. Тогда и сборная тогда будет играть, и клубы в Лиге чемпионов результат давать.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии16
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      Рейтинг: +16400

      vladimir-7 1 час назад

      Денис, тебе пахать футбольное поле сборной уже поздно, ты вот сравниваешь себя с Юрой Жирковым, да он великолепный мастер с
      большим опытом, но и его хватает на один тайм, да и то он добежит
      до ворот противника, подаст мяч нападающему и пешком возвращается
      к своим воротам, силы то покидают игроков с возрастом. В сборную
      должны приходить игроки, которые будут пахать и прибавлять с каждой
      игрой, осталось только умного тренера поставить в сборную, вместо
      этого пыжащегося лысого экс вратаря.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2877

      m40 1 час назад

      Не, Дениска, своё ты уже отпахал

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9002

      alex1951 3 часа назад

      Я прозлезился.Трогательная история.Одного не могу понять ,когда ,вы ,товарищ были в сборной,что тогда помешало закрепиться ? Не пахали.....?Или жона деньги *******?
      ....И покатилась жисть моя........
      Ты ,что думаешь ,если Чабану ,все его плантации перепашешь,то составишь Дзюбингу конкуренцию в сборной?
      Боюсь ,что двух скандалистов рядышком,то ЕВРО в Ж. !
      Глухо,Глушак,глухо....

      2
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      ...
      Рейтинг: +5099

      Томик > alex1951 2 часа назад

      На ЧМ набрали только восстановившегося Дзагоева(который еле ходил и ещё травму получил там), второго брата для комплекта, а Денис в том сезоне отпахал все матчи сборной, а на ЧМ места не хватило. Да что там говорить - мы без левого края "поехали" на чемпионат. Даже Федю Кудряшова приходилось туда ставить. Так что "почему не закрепился?"- вопрос к лысому вратарю. Плохо Дениска шашлыки готовит, думал что это не обязательное умение.

      1
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      Рейтинг: +2410

      Fusballer > Томик 1 час назад

      Похоже что так, у Чабана совсем не обязательно играть в футбол и быть лучшим, чтобы попасть в сборную. А нужно быть родственником или дать на лапу.

      0
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      ...
      Рейтинг: +16400

      vladimir-7 > Fusballer 59 минут назад

      ...и публично отдавать честь ему, доказывая свою преданность тренеру-незнайке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5409

      vladik12 3 часа назад

      Ага, щас.
      У Усов уже все расписано: какие агенты занесли, сколько, сколько игрочок "по ведомости" должен провести на поле. + друзья-шашлычники.
      Увы, спортивные показатели чабана мало интересуют.

      3
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      Рейтинг: +21313

      Боцман59rus 3 часа назад

      Его Денисов даже пьяный перебегает и переиграет...
      Так что Игорь сходи в душ шашлычником и Welcome to San Trope

      1
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      Рейтинг: +14504

      derrik2000 3 часа назад

      Давай, Денис, дерзай!
      Ты сейчас лидер в Химках, ведёшь команду за собой, и у тебя это получается.
      Буду рад, если ты будешь в сборной и своей энергией и жаждой максимального результата принесёшь её пользу.
      Ей (сборной) и нам, болельщикам.

      -1
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      Рейтинг: +11

      БАРАТА Брат Араб > derrik2000 3 часа назад

      Я вот тоже - лидер и олицетворение болельщицкой армии Зенита , но ко мне также как к Глушакову несправедливое отношение - гнобят и банят , пора это исправлять . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: -204

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 3 часа назад

      Хватит там и так бревен,особенно с дырявого зенита.

      4
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      Рейтинг: +8077

      NewLife 4 часа назад

      Пахать, как раб на галерах ?))) Ты и сейчас не плох, но надо наигрывать молодых, которые будут прибавлять.

      1
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      Рейтинг: +292

      Pudddle 4 часа назад

      Глушаков- это похороны! гы-гы-гы!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5283

      порт 4 часа назад

      Плуг не забудь.

      3
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