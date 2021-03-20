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  • Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро»

Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро»

20 марта 2021, 12:38
17

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем желании вернуться в сборную России.

– Можно сказать, что всем все доказал?

– Прежде всего, я должен себе доказывать. В 34 бегаю точно не меньше, чем в 30. Есть желание, страсть к игре. Если ты любишь футбол – он всегда тебя будет награждать победами, успехами по жизни.

Что мне еще кому-то доказывать? Смысл? Я всем все давным-давно доказал. Сейчас просто хочется в сборную вернуться – вот мое главное стремление.

– Надеялся, что получишь вызов перед Мальтой?

– Надежда всегда есть, но не я выбираю игроков, а тренерский штаб сборной. От себя я могу давать только пищу для размышлений.

Есть статистика, где я никому не уступаю по беговой работе. В очных матчах со «Спартаком» мы с Зобниным больше всех пробежали на рывках – у нас плюс-минус одинаковые показатели. Станислав Саламович же об этом компоненте как о ключевом на «Матч ТВ» говорил.

Можно взять и статистику других матчей. Так что все зависящее от себя я буду делать – пахать, полностью отдаваться на поле, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро.

– Но тренерский штаб уже вызывает 19-летнего Мухина вместо Зобнина...

– Про возраст – очень интересно. Мне очень странно слышать: «Ты – старый, тебе 34 года, ты не готов для сборной». На футбольное поле должен выходить тот, кто сильнее – и неважно, сколько ему лет – 35, 38 или 17.

И когда Черчесов ставил на возрастных игроков, то Жирков ведь справлялся? Справлялся и справляется. Игнашевич на чемпионате мира одним из лучших был? Был. России нужен спортивный принцип и здоровая, нормальная конкуренция. Тогда и сборная тогда будет играть, и клубы в Лиге чемпионов результат давать.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Россия Глушаков Денис
Комментарии (17)
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9зверь9
1616233827
Как был балабол - так им и остался...
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порт
1616233841
Плуг не забудь.
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derrik2000
1616234648
Давай, Денис, дерзай! Ты сейчас лидер в Химках, ведёшь команду за собой, и у тебя это получается. Буду рад, если ты будешь в сборной и своей энергией и жаждой максимального результата принесёшь её пользу. Ей (сборной) и нам, болельщикам.
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vladik12
1616236482
Ага, щас. У Усов уже все расписано: какие агенты занесли, сколько, сколько игрочок "по ведомости" должен провести на поле. + друзья-шашлычники. Увы, спортивные показатели чабана мало интересуют.
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alex1951
1616237170
Я прозлезился.Трогательная история.Одного не могу понять ,когда ,вы ,товарищ были в сборной,что тогда помешало закрепиться ? Не пахали.....?Или жона деньги *******? ....И покатилась жисть моя........ Ты ,что думаешь ,если Чабану ,все его плантации перепашешь,то составишь Дзюбингу конкуренцию в сборной? Боюсь ,что двух скандалистов рядышком,то ЕВРО в Ж. ! Глухо,Глушак,глухо....
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m40
1616242351
Не, Дениска, своё ты уже отпахал
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vladimir-7
1616244891
Денис, тебе пахать футбольное поле сборной уже поздно, ты вот сравниваешь себя с Юрой Жирковым, да он великолепный мастер с большим опытом, но и его хватает на один тайм, да и то он добежит до ворот противника, подаст мяч нападающему и пешком возвращается к своим воротам, силы то покидают игроков с возрастом. В сборную должны приходить игроки, которые будут пахать и прибавлять с каждой игрой, осталось только умного тренера поставить в сборную, вместо этого пыжащегося лысого экс вратаря.
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alex1951
1616250208
Подводим итог.Чтобы играть в сборной , Надо: Уметь жарить шашлыки, Быть родней, Давать на лапу, И отдавать честь!)))) ....Повеселили ребята. Слышь ,Глушак ,шансы у тебя есть,осталось только в клан Чабана войти.....
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кран
1616251001
Пахать...махать ты будешь... веником в бане)
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PahaSpartak
1616263591
Деня, ты уже "история"
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