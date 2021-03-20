Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своем желании вернуться в сборную России.

– Можно сказать, что всем все доказал?

– Прежде всего, я должен себе доказывать. В 34 бегаю точно не меньше, чем в 30. Есть желание, страсть к игре. Если ты любишь футбол – он всегда тебя будет награждать победами, успехами по жизни.

Что мне еще кому-то доказывать? Смысл? Я всем все давным-давно доказал. Сейчас просто хочется в сборную вернуться – вот мое главное стремление.

– Надеялся, что получишь вызов перед Мальтой?

– Надежда всегда есть, но не я выбираю игроков, а тренерский штаб сборной. От себя я могу давать только пищу для размышлений.

Есть статистика, где я никому не уступаю по беговой работе. В очных матчах со «Спартаком» мы с Зобниным больше всех пробежали на рывках – у нас плюс-минус одинаковые показатели. Станислав Саламович же об этом компоненте как о ключевом на «Матч ТВ» говорил.

Можно взять и статистику других матчей. Так что все зависящее от себя я буду делать – пахать, полностью отдаваться на поле, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро.

– Но тренерский штаб уже вызывает 19-летнего Мухина вместо Зобнина...

– Про возраст – очень интересно. Мне очень странно слышать: «Ты – старый, тебе 34 года, ты не готов для сборной». На футбольное поле должен выходить тот, кто сильнее – и неважно, сколько ему лет – 35, 38 или 17.

И когда Черчесов ставил на возрастных игроков, то Жирков ведь справлялся? Справлялся и справляется. Игнашевич на чемпионате мира одним из лучших был? Был. России нужен спортивный принцип и здоровая, нормальная конкуренция. Тогда и сборная тогда будет играть, и клубы в Лиге чемпионов результат давать.