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    Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Польши, сообщил пресс-атташе команды Якуб Квятковски.

    Помимо Крыховяка положительный тест на коронавирус сдал защитник Камил Пятковски.

    Сообщается, что Крыховяк идет на поправку, и Польская федерация футбола обратилась в УЕФА, чтобы узнать, сможет ли хавбек «Локомотива» сыграть в предстоящем матче с Англией.

    • В декабре 2020 года у Крыховяка было подозрение на коронавирус.
    • Польша идет на втором месте в группе I.

    Источник: твиттер Якуба Квятковски

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    30.03.2021 11:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 марта 2021, 16:39

      Вроде бы заболеваемость идет на спад но уже много случаев заразившихся повторно. Здоровья Гжегож!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 30 марта 2021, 12:37

      Второй раз????????
      Зимой, вроде как уже писали что заразился

      1
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      Рейтинг: +288

      NotFound 30 марта 2021, 12:22

      типа за пару дней выздоровел? а как же двухнедельная изоляция?

      0
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer > NotFound 30 марта 2021, 14:38

      Да все уже забили на методички. Кто как помнит.

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