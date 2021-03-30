Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Польши, сообщил пресс-атташе команды Якуб Квятковски.

Помимо Крыховяка положительный тест на коронавирус сдал защитник Камил Пятковски.

Сообщается, что Крыховяк идет на поправку, и Польская федерация футбола обратилась в УЕФА, чтобы узнать, сможет ли хавбек «Локомотива» сыграть в предстоящем матче с Англией.