Вроде бы заболеваемость идет на спад но уже много случаев заразившихся повторно. Здоровья Гжегож!
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Польши, сообщил пресс-атташе команды Якуб Квятковски.
Помимо Крыховяка положительный тест на коронавирус сдал защитник Камил Пятковски.
Сообщается, что Крыховяк идет на поправку, и Польская федерация футбола обратилась в УЕФА, чтобы узнать, сможет ли хавбек «Локомотива» сыграть в предстоящем матче с Англией.
- В декабре 2020 года у Крыховяка было подозрение на коронавирус.
- Польша идет на втором месте в группе I.