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    Федотов – о «Сочи»: «Надеемся, что команде будет оказано внимание, и она будет гармонично развиваться»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов порассуждал о прогрессе своей команды.

    «Команда прошла путь от борьбы за выживание, теперь мы более уверенно стоим на ногах. Надеемся, что будет дальнейшее развитие, прогресс, стабильность. Это важно для развития футбола.

    Где быть футболу, как не здесь, в Сочи, где прекрасные погодные условия? Этот регион заслуживает иметь футбольную команду и инфраструктуру. Хороший, классный, современный стадион – что еще нужно? Надеемся, что команде будет оказано внимание, и она будет гармонично развиваться», – сказал Федотов.

    • «Сочи» набрал 40 очков в 23 турах текущего розыгрыша РПЛ.
    • Команда занимает четвертое место в таблице лиги.
    • Прошлый чемпионат сочинцы завершили на 12-й строчке.
    • Федотов возглавляет «Сочи» с декабря 2019 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4321

      Павелий 26 минут назад

      А мы надеемся что очередной политпроект уйдёт поскорее.

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