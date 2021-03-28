Отбор ЧМ-2022. Украина сыграла вничью с Финляндией, Швеция разгромила Косово

Сборная Швеции победила Косово (3:0) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Нападающий Златан Ибрагимович отдал голевую передачу во втором матче подряд после возвращения в сборную Швеции.

Финляндия на выезде сыграла вничью с Украиной (1:1). Хозяева одержали лишь одну победу в девяти последних матчах, уступив в шести встречах.

Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа B

Косово – Швеция – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Аугустинссон, 12; 0:2 – Исак, 35; 0:3 – Ларссон, 70.

Удаления: Бериша, 94 – нет.

Группа D

Украина – Финляндия – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Мораес, 81; 1:1 – Пукки (с пенальти), 89.

Удаления: Миколенко, 88 – нет.

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