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    Отбор ЧМ-2022. Украина сыграла вничью с Финляндией, Швеция разгромила Косово

    Сборная Швеции победила Косово (3:0) в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Нападающий Златан Ибрагимович отдал голевую передачу во втором матче подряд после возвращения в сборную Швеции.

    Финляндия на выезде сыграла вничью с Украиной (1:1). Хозяева одержали лишь одну победу в девяти последних матчах, уступив в шести встречах.

    Отбор ЧМ-2022. УЕФА. Группа B

    Косово – Швеция – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Аугустинссон, 12; 0:2 – Исак, 35; 0:3 – Ларссон, 70.

    Удаления: Бериша, 94 – нет.

    Группа D

    Украина – Финляндия – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мораес, 81; 1:1 – Пукки (с пенальти), 89.

    Удаления: Миколенко, 88 – нет.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирные таблицы отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2021 23:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +556

      амани 4 минуты назад

      давно не видел такой привоз пенальти........Миколенко......и так игра не шла...

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