Караваев поблагодарил Сочи за прием сборной

Защитник сборной России Вячеслав Караваев оставил пост в инстаграме после отборочного матча ЧМ-2022 против Словении (2:1). Он поблагодарил Сочи за прием.

«+3. Важная победа сборной России. Сочи, крутой приeм! Всем спасибо за поддержку!» – написал Караваев.

Россия единолично лидирует в группе.

Следующий соперник россиян – Словакия (30 марта).

Если Россия попадет на ЧМ-2022, то это будет попадание на 3-й такой турнир подряд.