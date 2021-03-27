«Я с вами везде». Акинфеев посетил концерт группы «Руки Вверх!» в Минске

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев побывал на концерте группы «Руки Вверх!» в Белоруссии. Он выложил видео в инстаграме.
«Руки Вверх!»! Я с вами везде. Минск, спасибо!
Но завтра как всегда тренировка с командой, работаем», – написал Акинфеев.
- Футболист ранее снялся в клипе группы «Руки Вверх!».
- ЦСКА идет в РПЛ вне зоны еврокубков.
- На этой неделе к работе с командой приступил главный тренер Ивица Олич.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Игоря Акинфеева