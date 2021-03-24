Экс-арбитр РПЛ Фурса: «Бывало, в судейскую заходили с оружием. Помахал пистолетом, засунул его в кожаный плащ и ушел»

Бывший рефери РПЛ Сергей Фурса рассказал, что в судейскую приходили люди с оружием. Никто не пострадал.

– Разное бывало. В судейскую заходили с оружием.

– С оружием? И что вы чувствовали в тот момент?

– Ничего.

– Но страх-то был?

– В такие моменты не отдаешь себе отчет, что находишься на грани между тем-то и тем-то. Пришел человек, вспылил, помахал пистолетом, засунул его в кожаный плащ и ушел. Потом все успокоилось, нам сказали спасибо, и все разошлись.

– После такого вы, ваша жена или дочка не задавались вопросом, зачем все это нужно?

– Даже после того, как моей семье звонили и угрожали, семья меня поддерживала. Хотя, конечно, страх присутствовал. И жена боялась, и дочка, которая тогда была маленькой, всего не понимала, но чувствовала – что-то происходит. Но разговоров о прекращении карьеры не было. Жена очень хорошо меня знает, она понимала, что значит для меня футбол. Она же видела, что я ради футбола поменял профессию, чтобы стать более свободным.

– ???

– Я работал на производстве, был инженером-энергетиком. Не удавалось отпрашиваться, когда возникала необходимость. Пришлось уйти в частную компанию, чтобы появилось больше времени на игры.