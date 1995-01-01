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    Экс-арбитр РПЛ Фурса: «Бывало, в судейскую заходили с оружием. Помахал пистолетом, засунул его в кожаный плащ и ушел»

    Бывший рефери РПЛ Сергей Фурса рассказал, что в судейскую приходили люди с оружием. Никто не пострадал.

    – Разное бывало. В судейскую заходили с оружием.

    – С оружием? И что вы чувствовали в тот момент?

    – Ничего.

    – Но страх-то был?

    – В такие моменты не отдаешь себе отчет, что находишься на грани между тем-то и тем-то. Пришел человек, вспылил, помахал пистолетом, засунул его в кожаный плащ и ушел. Потом все успокоилось, нам сказали спасибо, и все разошлись.

    – После такого вы, ваша жена или дочка не задавались вопросом, зачем все это нужно?

    – Даже после того, как моей семье звонили и угрожали, семья меня поддерживала. Хотя, конечно, страх присутствовал. И жена боялась, и дочка, которая тогда была маленькой, всего не понимала, но чувствовала – что-то происходит. Но разговоров о прекращении карьеры не было. Жена очень хорошо меня знает, она понимала, что значит для меня футбол. Она же видела, что я ради футбола поменял профессию, чтобы стать более свободным.

    – ???

    – Я работал на производстве, был инженером-энергетиком. Не удавалось отпрашиваться, когда возникала необходимость. Пришлось уйти в частную компанию, чтобы появилось больше времени на игры.

    • С 2000 по 2006 год Фурса провел в чемпионате России 69 встреч.
    • Также он обслуживал еврокубковые встречи.
    • Сейчас Фурса возглавляет департамент инспектирования РФС.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2561

      AZ 10 минут назад

      Несложно догадаться в каком городе это было...

      0
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      Рейтинг: +693

      Flydis 2 часа назад

      Когда смотришь некоторые матчи РПЛ складывается впечатление, что заходы с пистолетом до сих пор практикуют.

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