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  • Экс-арбитр РПЛ Фурса: «Бывало, в судейскую заходили с оружием. Помахал пистолетом, засунул его в кожаный плащ и ушел»

Экс-арбитр РПЛ Фурса: «Бывало, в судейскую заходили с оружием. Помахал пистолетом, засунул его в кожаный плащ и ушел»

24 марта 2021, 20:26
3

Бывший рефери РПЛ Сергей Фурса рассказал, что в судейскую приходили люди с оружием. Никто не пострадал.

– Разное бывало. В судейскую заходили с оружием.

– С оружием? И что вы чувствовали в тот момент?

– Ничего.

– Но страх-то был?

– В такие моменты не отдаешь себе отчет, что находишься на грани между тем-то и тем-то. Пришел человек, вспылил, помахал пистолетом, засунул его в кожаный плащ и ушел. Потом все успокоилось, нам сказали спасибо, и все разошлись.

– После такого вы, ваша жена или дочка не задавались вопросом, зачем все это нужно?

– Даже после того, как моей семье звонили и угрожали, семья меня поддерживала. Хотя, конечно, страх присутствовал. И жена боялась, и дочка, которая тогда была маленькой, всего не понимала, но чувствовала – что-то происходит. Но разговоров о прекращении карьеры не было. Жена очень хорошо меня знает, она понимала, что значит для меня футбол. Она же видела, что я ради футбола поменял профессию, чтобы стать более свободным.

– ???

– Я работал на производстве, был инженером-энергетиком. Не удавалось отпрашиваться, когда возникала необходимость. Пришлось уйти в частную компанию, чтобы появилось больше времени на игры.

  • С 2000 по 2006 год Фурса провел в чемпионате России 69 встреч.
  • Также он обслуживал еврокубковые встречи.
  • Сейчас Фурса возглавляет департамент инспектирования РФС.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Flydis
1616606872
Когда смотришь некоторые матчи РПЛ складывается впечатление, что заходы с пистолетом до сих пор практикуют.
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AZ
1616613789
Несложно догадаться в каком городе это было...
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вальтер79
1616621083
опасная работа у судей а я то думаю почему они так хреново судят в рпл )))))
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