В «Сочи» объяснили задержку зарплат «техническим моментом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию, что у клуба возникла проблема со своевременной выплатой зарплат игрокам.
«Это технический момент. Февральская зарплата закрывается в марте, месяц еще не закончился, так что даже не вижу поводов для каких-то обсуждений. У нас все нормально», – сказал Рубашко.
- «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
- Владелец клуба – бизнесмен Борис Ротенберг.
- По данным Forbes, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
Источник: «Спорт-Экспресс»