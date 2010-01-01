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    В «Сочи» объяснили задержку зарплат «техническим моментом»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию, что у клуба возникла проблема со своевременной выплатой зарплат игрокам.

    «Это технический момент. Февральская зарплата закрывается в марте, месяц еще не закончился, так что даже не вижу поводов для каких-то обсуждений. У нас все нормально», – сказал Рубашко.

    • «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Владелец клуба – бизнесмен Борис Ротенберг.
    • По данным Forbes, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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