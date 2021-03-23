В «Сочи» объяснили задержку зарплат «техническим моментом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на информацию, что у клуба возникла проблема со своевременной выплатой зарплат игрокам.

«Это технический момент. Февральская зарплата закрывается в марте, месяц еще не закончился, так что даже не вижу поводов для каких-то обсуждений. У нас все нормально», – сказал Рубашко.