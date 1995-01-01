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    Серия А. «Милан» на выезде переиграл «Фиорентину» в матче с пятью голами

    В матче 28-го тура Серии А «Милан» добыл гостевую победу над «Фиорентиной».

    Три очка миланцам принесли голы Златана Ибрагимовича, Браима Диаса и Хакана Чалханоглу. В составе хозяев забивали Эрик Пульгар и Франк Рибери.

    Российский нападающий Александр Кокорин пропустил игру из-за травмы.

    «Милан» сократил отставание от лидирующего «Интера» до шести очков. «Фиорентина» идет на 14-м месте.

    Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

    Фиорентина – Милан – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 9; 1:1 – Пульгар, 17; 2:1 – Рибери, 51; 2:2 – Диас, 57; 2:3 – Чалханоглу, 73.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +908

      serglider 8 минут назад

      Это как в том юмористическом сюжете где: "... а в деревне Гадюкино идут дожди"))) Только тут: ... а "стеклянный" Кокорин, залечивал свою очередную травму".

      0
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      Рейтинг: +12235

      JTherry 8 минут назад

      бедные "фиалки", Рибери без Коко - "не то"))

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      Рейтинг: +7846

      Вомбат 37 минут назад

      Зачем упоминать про Кокорина. Про его лечение везде по уже три раза написали.

      0
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      Рейтинг: -216

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 час назад

      С победой лучший клуб Италии.

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