Серия А. «Милан» на выезде переиграл «Фиорентину» в матче с пятью голами

В матче 28-го тура Серии А «Милан» добыл гостевую победу над «Фиорентиной».

Три очка миланцам принесли голы Златана Ибрагимовича, Браима Диаса и Хакана Чалханоглу. В составе хозяев забивали Эрик Пульгар и Франк Рибери.

Российский нападающий Александр Кокорин пропустил игру из-за травмы.

«Милан» сократил отставание от лидирующего «Интера» до шести очков. «Фиорентина» идет на 14-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

Фиорентина – Милан – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Ибрагимович, 9; 1:1 – Пульгар, 17; 2:1 – Рибери, 51; 2:2 – Диас, 57; 2:3 – Чалханоглу, 73.

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