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    Арбитр Федотов: «Казарцев ошибочно засчитал победный гол «Динамо» в игре с «Краснодаром». Почему он до сих пор судит, кто его лоббирует?»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу Василия Казарцева на матче 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (2:3). Он не понимает, почему петербуржец получает назначения.

    «В целом был неплохой матч: он давал хорошие карточки, всe было нормально, но я не могу объяснить решение Казарцева засчитать третий гол «Динамо». Третий гол «Динамо» забит не по правилам. Константин Тюкавин шeл в игрока и выставлял локоть, даже не пытался сыграть в мяч, а просто его толкнул.

    У меня ощущение, что Казарцеву иногда становится скучно. Он провeл хорошие две игры, потом хорошо две игры на VAR, и тут он решил усилить впечатление – начать заниматься непонятно чем. Игрока, который выпрыгивает вверх в борьбе за мяч, толкать нельзя. Почему-то говорят про допуск единоборств, но такого допуска нет. Казарцев просто всех дурит, а судит очень посредственно. Судье стало скучно, и он решил выдумать гол. Видеоарбитр Евгений Турбин правильно подсказал, что Тюкавин фолил в атаке, но Казарцев решил напомнить о себе. У него даже на майке написана его фамилия, хотя у нас никто из арбитров так не пишет! А из-за своей скуки он просто прибил «Краснодар».

    Вопрос: почему он до сих пор судит, кто его лоббирует? Не может же так быть, чтобы все его ошибки оставались настолько незамеченными. Уверен, этот человечек кому-то нужен», – сказал Федотов.

    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • По его мнению, в проблемах VAR в РПЛ виноват Леонид Калошин.
    • Казарцев судит в РПЛ с 2012 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.03.2021 22:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +191

      Shotlandets86 41 минуту назад

      Федотов опять хайп собрать на ровном месте хочет, надо же на пенсии как то зарабатывать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43416

      MaxRnD 1 час назад

      Казарцев где-то бессмертия пожрал. Его так несёт уже не один год

      2
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    • ...
      Рейтинг: +216

      orlovcar 1 час назад

      БЫВШИЙ судья Федотов. 45 лет? последний раз судил три года назад. он типа авторитет судейства?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16

      БАРАТА Брат Араб 1 час назад

      В чьей постели он просыпается ? Гыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +780

      Хейтер Аларм > БАРАТА Брат Араб 1 час назад

      БоРАТ, ты как всегда в своем репертуаре - пошлые шуточки всегда при тебе

      0
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      ...
      Рейтинг: +16

      БАРАТА Брат Араб > Хейтер Аларм 53 минуты назад

      Надо быть реалистом , в нашей жизни всё - либо через постель , либо за бабки , ну или надо быть " ЧЬИМ НИ-БУДЬ " отпрыском .Гыгыгы . Это брат , не пошлость , а житейская мудрость . Гыгыгы . Хотя где-то ты прав , вся наша жизнь - это пошлость ...

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