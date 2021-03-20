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  • Арбитр Федотов: «Казарцев ошибочно засчитал победный гол «Динамо» в игре с «Краснодаром». Почему он до сих пор судит, кто его лоббирует?»

Арбитр Федотов: «Казарцев ошибочно засчитал победный гол «Динамо» в игре с «Краснодаром». Почему он до сих пор судит, кто его лоббирует?»

20 марта 2021, 22:14
19

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу Василия Казарцева на матче 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (2:3). Он не понимает, почему петербуржец получает назначения.

«В целом был неплохой матч: он давал хорошие карточки, всe было нормально, но я не могу объяснить решение Казарцева засчитать третий гол «Динамо». Третий гол «Динамо» забит не по правилам. Константин Тюкавин шeл в игрока и выставлял локоть, даже не пытался сыграть в мяч, а просто его толкнул.

У меня ощущение, что Казарцеву иногда становится скучно. Он провeл хорошие две игры, потом хорошо две игры на VAR, и тут он решил усилить впечатление – начать заниматься непонятно чем. Игрока, который выпрыгивает вверх в борьбе за мяч, толкать нельзя. Почему-то говорят про допуск единоборств, но такого допуска нет. Казарцев просто всех дурит, а судит очень посредственно. Судье стало скучно, и он решил выдумать гол. Видеоарбитр Евгений Турбин правильно подсказал, что Тюкавин фолил в атаке, но Казарцев решил напомнить о себе. У него даже на майке написана его фамилия, хотя у нас никто из арбитров так не пишет! А из-за своей скуки он просто прибил «Краснодар».

Вопрос: почему он до сих пор судит, кто его лоббирует? Не может же так быть, чтобы все его ошибки оставались настолько незамеченными. Уверен, этот человечек кому-то нужен», – сказал Федотов.

  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • По его мнению, в проблемах VAR в РПЛ виноват Леонид Калошин.
  • Казарцев судит в РПЛ с 2012 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Федотов Игорь Казарцев Василий
Комментарии (19)
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БАРАТА Брат Араб
1616267840
В чьей постели он просыпается ? Гыгыгы .
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orlovcar
1616268993
БЫВШИЙ судья Федотов. 45 лет? последний раз судил три года назад. он типа авторитет судейства?
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MaxRnD
1616269689
Казарцев где-то бессмертия пожрал. Его так несёт уже не один год
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Shotlandets86
1616271497
Федотов опять хайп собрать на ровном месте хочет, надо же на пенсии как то зарабатывать.
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BuenosArgentina
1616274342
потому что не ошибочно защитал а правильно, поэтому судит
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Чехов на Садовой
1616283121
Почему ПЕТЕРБУРЖЕЦ Казарцев до сих пор получает назначения?! Вот уж тайна, так уж тайна. Где родился, тем гражданам и пригодился.
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житель СПб
1616310835
По Федотову все понятно... Но Казарцев действительно интерееесный экземпляр....
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Вомбат
1616318692
В Англии такого Федотова давно высмеяли бы. Намеренной игры в соперника у Тюкавина не было, была борьба за мяч. Да, там игроку Краснодара и локтем в бок попало, но футбол не балет. Локоть в голову или шею, это одно, а в корпус -- другое. В том моменте Казарцев просто не снижал планку единоборств, которой придерживался по ходу всей игры. У вас может быть другое мнение, но я не считаю его слабым арбитром, как например, земляка Лапочкина. И тем более продажным арбитром, как, например, земляка Безбородова.
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яцык
1616337805
федот дебил ты ещё тот
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Dinamikk
1616354038
Правильно тут говорят, этот "эксперт" хоть бы пару матчей англии глянул, там сроду такие фолы не свистели, а у нас свистят каждые 5 минут какой тут футбол, и все футболеры неженки в еврокубках ничего сделать не могут
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