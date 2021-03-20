Арбитр Федотов: «Казарцев ошибочно засчитал победный гол «Динамо» в игре с «Краснодаром». Почему он до сих пор судит, кто его лоббирует?»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу Василия Казарцева на матче 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» (2:3). Он не понимает, почему петербуржец получает назначения.

«В целом был неплохой матч: он давал хорошие карточки, всe было нормально, но я не могу объяснить решение Казарцева засчитать третий гол «Динамо». Третий гол «Динамо» забит не по правилам. Константин Тюкавин шeл в игрока и выставлял локоть, даже не пытался сыграть в мяч, а просто его толкнул.

У меня ощущение, что Казарцеву иногда становится скучно. Он провeл хорошие две игры, потом хорошо две игры на VAR, и тут он решил усилить впечатление – начать заниматься непонятно чем. Игрока, который выпрыгивает вверх в борьбе за мяч, толкать нельзя. Почему-то говорят про допуск единоборств, но такого допуска нет. Казарцев просто всех дурит, а судит очень посредственно. Судье стало скучно, и он решил выдумать гол. Видеоарбитр Евгений Турбин правильно подсказал, что Тюкавин фолил в атаке, но Казарцев решил напомнить о себе. У него даже на майке написана его фамилия, хотя у нас никто из арбитров так не пишет! А из-за своей скуки он просто прибил «Краснодар».

Вопрос: почему он до сих пор судит, кто его лоббирует? Не может же так быть, чтобы все его ошибки оставались настолько незамеченными. Уверен, этот человечек кому-то нужен», – сказал Федотов.