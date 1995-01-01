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    Судья Федотов: «В проблемах VAR в РПЛ виноват Калошин. Он преступник и идет против российского футбола. Его надо гнать»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов назвал виноватого в сомнительной работе VAR в РПЛ. По его мнению, спрашивать надо ответственного за внедрение системы в России Леонида Калошина.

    «Ашот Хачатурянц, показываю вам первого человека, который виноват. Леонид Калошин – зло РФС. Это преступник. Он идет против российского футбола и судейства.

    Когда у команды отнимают гол, это преступление против футбола. В этом виноваты не только судьи. Виноват тот, кто их обучал. Куда делись бабки, которые вкладывались в VAR? Команды стараются, вкладывают деньги, а VAR не работает.

    Калошин – преступник, с него надо спрашивать, его надо гнать», – сказал Федотов на ютуб-канале «Судейство с Игорем Федотовым».

    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
    • Калошин работал в РФС и до внедрения VAR.
    • РПЛ ушла на 2-недельную паузу.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10170

      paracetamol 8 минут назад

      Надо Федотова поставить во главе судейского комитета. Он быстро порядок наведет. Кого к стенке, кого в лагеря на перевоспитание, а кого и гильотиной по шее! Вот тогда нормальный будет порядок. Судьи будут судить как надо хозяину, а не проявлять самодеятельность.

      0
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      Рейтинг: +2915

      neim 11 минут назад

      Ну если уже он преступник, тогда его не гнать надо, а карать, строго по закону !
      А то их что-то меняют, как перчатки, а воз и ныне там ...

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      Рейтинг: +10170

      paracetamol > neim 7 минут назад

      Эта Калоша явно засиделась, давно там.

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      Рейтинг: +5821

      Рубинище 25 минут назад

      Так и есть

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      Рейтинг: +6442

      САДЫЧОК 1 час назад

      Жестко !

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