Судья Федотов: «В проблемах VAR в РПЛ виноват Калошин. Он преступник и идет против российского футбола. Его надо гнать»

Надо Федотова поставить во главе судейского комитета. Он быстро порядок наведет. Кого к стенке, кого в лагеря на перевоспитание, а кого и гильотиной по шее! Вот тогда нормальный будет порядок. Судьи будут судить как надо хозяину, а не проявлять самодеятельность.
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов назвал виноватого в сомнительной работе VAR в РПЛ. По его мнению, спрашивать надо ответственного за внедрение системы в России Леонида Калошина.
«Ашот Хачатурянц, показываю вам первого человека, который виноват. Леонид Калошин – зло РФС. Это преступник. Он идет против российского футбола и судейства.
Когда у команды отнимают гол, это преступление против футбола. В этом виноваты не только судьи. Виноват тот, кто их обучал. Куда делись бабки, которые вкладывались в VAR? Команды стараются, вкладывают деньги, а VAR не работает.
Калошин – преступник, с него надо спрашивать, его надо гнать», – сказал Федотов на ютуб-канале «Судейство с Игорем Федотовым».
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
- Калошин работал в РФС и до внедрения VAR.
- РПЛ ушла на 2-недельную паузу.