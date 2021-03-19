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  • Судья Федотов: «В проблемах VAR в РПЛ виноват Калошин. Он преступник и идет против российского футбола. Его надо гнать»

Судья Федотов: «В проблемах VAR в РПЛ виноват Калошин. Он преступник и идет против российского футбола. Его надо гнать»

19 марта 2021, 21:45
11

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов назвал виноватого в сомнительной работе VAR в РПЛ. По его мнению, спрашивать надо ответственного за внедрение системы в России Леонида Калошина.

«Ашот Хачатурянц, показываю вам первого человека, который виноват. Леонид Калошин – зло РФС. Это преступник. Он идет против российского футбола и судейства.

Когда у команды отнимают гол, это преступление против футбола. В этом виноваты не только судьи. Виноват тот, кто их обучал. Куда делись бабки, которые вкладывались в VAR? Команды стараются, вкладывают деньги, а VAR не работает.

Калошин – преступник, с него надо спрашивать, его надо гнать», – сказал Федотов на ютуб-канале «Судейство с Игорем Федотовым».

  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.
  • Калошин работал в РФС и до внедрения VAR.
  • РПЛ ушла на 2-недельную паузу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1616182399
Жестко !
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Рубинище
1616184714
Так и есть
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paracetamol
1616185736
Надо Федотова поставить во главе судейского комитета. Он быстро порядок наведет. Кого к стенке, кого в лагеря на перевоспитание, а кого и гильотиной по шее! Вот тогда нормальный будет порядок. Судьи будут судить как надо хозяину, а не проявлять самодеятельность.
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Боцман59rus
1616187386
Да их даже по футбольным делам привлекать не надо. - пока в России налоговые декларации это цирк и фарс, а не повод Следственному комитету приземлить 3,14дараса, как в других странах, у нас так и будет продолжаться такое шапито.
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vladimir-7
1616220218
Президенту РФС надо прислушаться к объективному высказыванию И. Федотова, делать выводы и принимать решения, а не просто их прочитывать.
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