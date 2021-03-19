Судья Федотов: «В проблемах VAR в РПЛ виноват Калошин. Он преступник и идет против российского футбола. Его надо гнать»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов назвал виноватого в сомнительной работе VAR в РПЛ. По его мнению, спрашивать надо ответственного за внедрение системы в России Леонида Калошина.

«Ашот Хачатурянц, показываю вам первого человека, который виноват. Леонид Калошин – зло РФС. Это преступник. Он идет против российского футбола и судейства.

Когда у команды отнимают гол, это преступление против футбола. В этом виноваты не только судьи. Виноват тот, кто их обучал. Куда делись бабки, которые вкладывались в VAR? Команды стараются, вкладывают деньги, а VAR не работает.

Калошин – преступник, с него надо спрашивать, его надо гнать», – сказал Федотов на ютуб-канале «Судейство с Игорем Федотовым».