Агент Мижигурскис: «Локомотив» мог купить Коутиньо за 12 миллионов, но Смородская посчитала, что дорого»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» полузащитника Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает за «Барселону».
«Зашел разговор с агентом из Италии. Коутиньо не играл в «Интере», он молодой еще был. Его можно было купить за небольшие деньги – примерно за 12 миллионов евро.
А «Локомотив» был готов заплатить 10 миллионов. Такой разговор был. Но в конечном итоге Ольга Юрьевна Смородская посчитала, что это дорого», – сообщил агент.
- Коутиньо выступал за «Интер» с 2008 по 2013 год.
- «Барселоне» трансфер бразильца из «Ливерпуля» обошелся в 145 миллионов евро.
- Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.
Источник: «Матч ТВ»