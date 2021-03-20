Агент Мижигурскис: «Локомотив» мог купить Коутиньо за 12 миллионов, но Смородская посчитала, что дорого»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» полузащитника Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает за «Барселону».

«Зашел разговор с агентом из Италии. Коутиньо не играл в «Интере», он молодой еще был. Его можно было купить за небольшие деньги – примерно за 12 миллионов евро.

А «Локомотив» был готов заплатить 10 миллионов. Такой разговор был. Но в конечном итоге Ольга Юрьевна Смородская посчитала, что это дорого», – сообщил агент.