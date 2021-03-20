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  • Агент Мижигурскис: «Локомотив» мог купить Коутиньо за 12 миллионов, но Смородская посчитала, что дорого»

Агент Мижигурскис: «Локомотив» мог купить Коутиньо за 12 миллионов, но Смородская посчитала, что дорого»

20 марта 2021, 16:50
4

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал о несостоявшемся переходе в «Локомотив» полузащитника Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает за «Барселону».

«Зашел разговор с агентом из Италии. Коутиньо не играл в «Интере», он молодой еще был. Его можно было купить за небольшие деньги – примерно за 12 миллионов евро.

А «Локомотив» был готов заплатить 10 миллионов. Такой разговор был. Но в конечном итоге Ольга Юрьевна Смородская посчитала, что это дорого», – сообщил агент.

  • Коутиньо выступал за «Интер» с 2008 по 2013 год.
  • «Барселоне» трансфер бразильца из «Ливерпуля» обошелся в 145 миллионов евро.
  • Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016-го года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Коутиньо Филиппе Смородская Ольга
Комментарии (4)
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житель СПб
1616250506
Вот классический пример нашей системы отбора игроков. Опять вспоминаем Смородскую...
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Rabinovi_ch
1616251294
Почитаешь, то мы полмира могли купить... Но всё чего-то не хватало...
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PAREVG.
1616253778
Ну да, могли... А еще лет 20 назад, могли купить Месси, он тогда был школьником, и стоил недорого. Как знать что будет, заиграет или нет. Не так давно грызун купил Мурило, с целью дорого перепродать в будущем, а сейчас он сидит на лавке (где ему самое место) и стремительно дешевеет, а юная звезда азии Жалолетдинов, сидел на лавке в умирающем Тамбове, а сейчас подписал контракт с аутсайдером одной из азиатских стран. И кстати, не факт, что Коутиньо, не деградировал бы в РПЛ, как большинство легионеров, после подписания долгого контракта, с большим количеством нулей.
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Hektor 84
1616269708
Думаю вранье. Два ляма для Локо ерунда. Скорее Коутиньо не смотрел в сторону рпл.
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