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    «Чемпионат»: Головин сыграет со Словенией. Ему предоставят частный самолет

    Полузащитник «Монако» Александр Головин сможет принять участие в матче второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

    24-летний футболист должен в понедельник прилететь в Сочи на сбор национальной команды.

    «Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернeтся во Францию на частном самолeте, что поможет ему избежать карантина», – утверждает источник «Чемпионата».

    • Футболистам, выступающим в Лиге 1, запрещено покидать территорию ЕС из-за коронавирусных ограничений.
    • Россия сыграет с Мальтой 24 марта, со Словенией – 27 марта, со Словакией – 30 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3117

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Он в скафандре играть будет?))) Ну хоть так.

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      Рейтинг: +5409

      vladik12 3 часа назад

      Не оч понятно, зачем в пнд ему лететь в Сочи, если команда практически сразу полетит на Мальту. Лучше бы сразу летел туда.

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