«Чемпионат»: Головин сыграет со Словенией. Ему предоставят частный самолет

Полузащитник «Монако» Александр Головин сможет принять участие в матче второго тура отбора ЧМ-2022 между сборными России и Словении.

24-летний футболист должен в понедельник прилететь в Сочи на сбор национальной команды.

«Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернeтся во Францию на частном самолeте, что поможет ему избежать карантина», – утверждает источник «Чемпионата».