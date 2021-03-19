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    Слуцкий – после поражения от «Химок»: «Как и у всех, у меня много вопросов к судейству. Арбитры только злят людей»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен работой рефери на матче 23-го тура РПЛ против «Химок» (1:3). Игру в поле обслуживал москвич Алексей Матюнин.

    «Пенальти и рука Джордже Деспотовича? Я, наверное, соглашусь, что был пенальти. Но у меня большой вопрос, почему перед этим был момент в штрафной площади с углового, когда, на мой взгляд, фолили на Карле Старфельте, и арбитр даже не посмотрел этот момент.

    У меня много вопросов возникает, как и у всех, к судейству. Я не понимаю, почему они даже не посмотрели, и эпизод сразу был заигран. Я обратился к резервному арбитру с вопросом, будет ли просмотр момента. Но было видно, что они этот момент даже не смотрели. Насколько я знаю, его даже в трансляции особо не повторяли, хотя на нашей камере видно, что это был эпизод, по крайней мере, заслуживающий рассмотрения – не буду утверждать, что железный пенальти.

    Когда спросил арбитра, почему он один эпизод смотрит, а другой не смотрит, я получил жeлтую карточку. Причем спрашивал я, на мой взгляд, в максимально корректной форме. У нас нет, к сожалению, коммуникации с арбитрами, они не могут выстраивать отношения, они только злят людей. Любой иностранный арбитр мило бы улыбнулся и сказал, что в перерыве объяснит момент. А у нас уже за 100 метров бежит с протянутой жeлтой карточкой, а потом они говорят, что у нас нет коммуникации. Конечно, еe нет, потому что практически все тренеры считают, что судьи точно с ними не в одном окопе», – сказал Слуцкий.

    • «Химки» не проигрывают в РПЛ 10 матчей подряд.
    • «Химки» впервые победили в Казани в рамках чемпионата.
    • «Рубин» занимает в таблице 8-ю строчку.

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    Источник: официальный сайт «Рубина»

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    19.03.2021 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5865

      житель СПб 2 часа назад

      Пересмотрел момент - и должен согласиться со Слуцким. Пенальти в том эпизоде я не увидел. С другой стороны - если запарывать столько моментов, как у Рубина, то и один пенальти вопрос не решит. Хотя, первый гол, конечно, очень важен для рисунка игры.

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