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    Главные новости дня. ЦСКА планирует назначить главным тренером Олича, состоялась жеребьевка 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ

    Игрок «Рейнджерс» шипами разбил лицо вратарю «Славии».

    Хавбек «Рейнджерс» Камара избил игрока «Славии» после матча, обвинив его в расизме.

    Моуринью зашел в раздевалку «Динамо» З после вылета «Тоттенхэма» из ЛЕ. Он аплодировал сопернику.

    «Ротор» уволил Хацкевича.

    Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» – «ПСЖ», «Реал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала.

    Рыжиков после завершения карьеры возглавит команду из ПФЛ.

    Жеребьевка ЛЕ. «МЮ» сыграет с «Гранадой», «Аякс» – с «Ромой» и другие пары 1/4 финала.

    Лунев и Мухин вызваны в сборную России. Они заменят Джанаева и Зобнина.

    «СЭ»: Кокорин усугубил травму. Он может пропустить еще три матча.

    Головин не сыграет со Словенией в Сочи из-за запрета покидать территорию ЕС.

    «Чемпионат»: ЦСКА планирует назначить Олича в ближайшие дни; Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2021 23:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      tushkanlz 20 марта 2021, 10:14

      Игрок был отличный! А какой тренер - "надо посмотреть"...

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 марта 2021, 07:28

      Ивица был великолепный игрок,боец,любимец болельщиков ЦСКА тех лет.Да и поклонники других команд в большинстве своём с уважением и симпатией относились к хорвату.Но вот каков он как тренер?Вопрос....Хотя хорватский футбол всегда был богат как на игроков,так и тренеров.Школа сильная.Было бы очень интересно посмотреть на работу Олича в стане красно-синих.Если они его подпишут конечно...

      3
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 19 марта 2021, 23:59

      Весьма неожиданно. Рискованное решение.

      1
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