Главные новости дня. ЦСКА планирует назначить главным тренером Олича, состоялась жеребьевка 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ

Игрок «Рейнджерс» шипами разбил лицо вратарю «Славии».
Хавбек «Рейнджерс» Камара избил игрока «Славии» после матча, обвинив его в расизме.
Моуринью зашел в раздевалку «Динамо» З после вылета «Тоттенхэма» из ЛЕ. Он аплодировал сопернику.
«Ротор» уволил Хацкевича.
Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» – «ПСЖ», «Реал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала.
Рыжиков после завершения карьеры возглавит команду из ПФЛ.
Жеребьевка ЛЕ. «МЮ» сыграет с «Гранадой», «Аякс» – с «Ромой» и другие пары 1/4 финала.
Лунев и Мухин вызваны в сборную России. Они заменят Джанаева и Зобнина.
«СЭ»: Кокорин усугубил травму. Он может пропустить еще три матча.
Головин не сыграет со Словенией в Сочи из-за запрета покидать территорию ЕС.
«Чемпионат»: ЦСКА планирует назначить Олича в ближайшие дни; Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара».