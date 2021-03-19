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  • Главные новости дня. ЦСКА планирует назначить главным тренером Олича, состоялась жеребьевка 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ

Главные новости дня. ЦСКА планирует назначить главным тренером Олича, состоялась жеребьевка 1/4 финала ЛЧ и ЛЕ

19 марта 2021, 23:18
3

Игрок «Рейнджерс» шипами разбил лицо вратарю «Славии».

Хавбек «Рейнджерс» Камара избил игрока «Славии» после матча, обвинив его в расизме.

Моуринью зашел в раздевалку «Динамо» З после вылета «Тоттенхэма» из ЛЕ. Он аплодировал сопернику.

«Ротор» уволил Хацкевича.

Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» – «ПСЖ», «Реал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала.

Рыжиков после завершения карьеры возглавит команду из ПФЛ.

Жеребьевка ЛЕ. «МЮ» сыграет с «Гранадой», «Аякс» – с «Ромой» и другие пары 1/4 финала.

Лунев и Мухин вызваны в сборную России. Они заменят Джанаева и Зобнина.

«СЭ»: Кокорин усугубил травму. Он может пропустить еще три матча.

Головин не сыграет со Словенией в Сочи из-за запрета покидать территорию ЕС.

«Чемпионат»: ЦСКА планирует назначить Олича в ближайшие дни; Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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житель СПб
1616187563
Весьма неожиданно. Рискованное решение.
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Krossmen73
1616214506
Ивица был великолепный игрок,боец,любимец болельщиков ЦСКА тех лет.Да и поклонники других команд в большинстве своём с уважением и симпатией относились к хорвату.Но вот каков он как тренер?Вопрос....Хотя хорватский футбол всегда был богат как на игроков,так и тренеров.Школа сильная.Было бы очень интересно посмотреть на работу Олича в стане красно-синих.Если они его подпишут конечно...
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tushkanlz
1616224482
Игрок был отличный! А какой тренер - "надо посмотреть"...
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