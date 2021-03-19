Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» – «ПСЖ», «Реал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
1/4 финала
«Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия)
«Бавария» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)
«Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
1/2 финала
«Бавария» / «ПСЖ» – «Манчестер Сити» / «Боруссия»
«Реал» / «Ливерпуль» – «Порту» / «Челси»
Финал
Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
- Матчи пройдут 6-7 и 13-14 апреля.
- Финал ЛЧ запланирован на 29 мая. Место проведения – Стамбул.
Источник: «Бомбардир»