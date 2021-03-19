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Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» – «ПСЖ», «Реал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала

19 марта 2021, 14:16
28

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

1/4 финала

«Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия)

«Бавария» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)

«Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

1/2 финала

«Бавария» / «ПСЖ» – «Манчестер Сити» / «Боруссия»

«Реал» / «Ливерпуль» – «Порту» / «Челси»

Финал

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

  • Матчи пройдут 6-7 и 13-14 апреля.
  • Финал ЛЧ запланирован на 29 мая. Место проведения – Стамбул.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити Боруссия Д Порту Челси Бавария ПСЖ Реал Ливерпуль
Комментарии (28)
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Fusballer
1616152705
Сити, Бавария, Челси, Реал
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AZ
1616152770
не видать финал Бавария - Сити... Вохможно в полуфинале посмотрим их противостояние)
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talgatnurzhanov2006
1616152950
финал ливер-челси
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DeStar
1616153831
Сити думаю точно пройдет челси думаю тоже реал вот хз а бавария и псж пушка!
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Боцман59rus
1616154020
Хотелось бы БД и Порту в 1/2, шансы есть. Но Реал точно приплыл)))
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BlackMurderDeco
1616161013
Бавария вперед, Миа сан миа
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Fin035
1616166010
Хотелось бы увидеть в финале Реал-М Сити!
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Cules2013
1616167002
Жду прохода Баварии, Сити и чего-то крутого от Порту.
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nelez
1616307764
Фаворит все таки барса
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portero
1617292725
Боруссим и Баварии удачи!!!
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