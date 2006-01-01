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    Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» – «ПСЖ», «Реал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала

    В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

    1/4 финала

    «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

    «Порту» (Португалия) – «Челси» (Англия)

    «Бавария» (Германия) – «ПСЖ» (Франция)

    «Реал» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

    1/2 финала

    «Бавария» / «ПСЖ» – «Манчестер Сити» / «Боруссия»

    «Реал» / «Ливерпуль» – «Порту» / «Челси»

    Финал

    Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

    • Матчи пройдут 6-7 и 13-14 апреля.
    • Финал ЛЧ запланирован на 29 мая. Место проведения – Стамбул.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии9
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      Рейтинг: +19563

      bset 42 секунды назад

      ПСЖ - Манчестер Сити
      Ливерпуль - Челси

      ПСЖ - Челси

      Будет смешно, если Тухель возьмет ЛЧ)))

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      Рейтинг: +10533

      DeStar 2 минуты назад

      Сити думаю точно пройдет
      челси думаю тоже
      реал вот хз
      а бавария и псж пушка!

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      Рейтинг: +205

      Октавиус 11 минут назад

      У Реала хорошая сетка, Зидан потирает руки))

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      Рейтинг: +1125

      Psih86 > Октавиус 1 минуту назад

      Лучше написать пусть намывает жо.у

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      Рейтинг: +558

      talgatnurzhanov2006 16 минут назад

      финал ливер-челси

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      Рейтинг: +1125

      Psih86 > talgatnurzhanov2006 11 минут назад

      Они только могут в полуфинале сыграть.

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      Рейтинг: +16358

      vladimir-7 > talgatnurzhanov2006 2 минуты назад

      Только ПСЖ-Челси

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      Рейтинг: +2529

      AZ 19 минут назад

      не видать финал Бавария - Сити... Вохможно в полуфинале посмотрим их противостояние)

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      Рейтинг: +2404

      Fusballer 20 минут назад

      Сити, Бавария, Челси, Реал

      0
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