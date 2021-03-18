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    Моуринью зашел в раздевалку «Динамо» З после вылета «Тоттенхэма» из ЛЕ. Он аплодировал сопернику

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью зашел в раздевалку загребского «Динамо» после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы (0:3).

    Моуриньо поздравил футболистов хорватского клуба с выходом в 1/4 финала турнира. Он аплодировал игрокам «Динамо».

    • Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» после поражения 0:2 в первом матче.
    • Моуринью в третий раз в карьере разгромно проиграл в еврокубках.

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    Источник: твиттер Herman

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +481

      ab15488 13 минут назад

      Нереальная самоотдача от сербов, браво. Жалко тренера у них посадили.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3102

      Из Твери Леха > ab15488 10 минут назад

      от боснийцев ты хотел сказать?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2502

      lordmrv > Из Твери Леха 8 минут назад

      Во блин, запутал. Хорватов же? Или я всю географию попутал на фик?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2140

      seth343 31 минуту назад

      Вот это зачет. Молодца чувак.

      1
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      Рейтинг: +1700

      FRZZ 46 минут назад

      Молодец, проигрывать достойно тоже нужно уметь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1208

      22 raza chemp > FRZZ 21 минуту назад

      Не тут знаешь как правильно сказать, с такики бабками и составом надо надо еще уметь проигрывать). Тем более после домашней победы 2:0

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