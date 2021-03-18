Моуринью зашел в раздевалку «Динамо» З после вылета «Тоттенхэма» из ЛЕ. Он аплодировал сопернику

Нереальная самоотдача от сербов, браво. Жалко тренера у них посадили.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью зашел в раздевалку загребского «Динамо» после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы (0:3).
Моуриньо поздравил футболистов хорватского клуба с выходом в 1/4 финала турнира. Он аплодировал игрокам «Динамо».
- Загребское «Динамо» выбило «Тоттенхэм» после поражения 0:2 в первом матче.
- Моуринью в третий раз в карьере разгромно проиграл в еврокубках.
Jose Mourinho applauds Dinamo players after the match. pic.twitter.com/yhgcLqCPAQ— Herman (@Herman_Cro) March 18, 2021