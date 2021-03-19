Мещеряков – о Николиче: «Тренеру дали провести полноценный сбор. Результат все видят»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал последние результаты московской команды.
«У главного тренера появилась возможность провести полноценный сбор. Мы все видим результат. Летом вообще не было никаких сборов.
Забегать вперед в спорте – неблагодарное дело. Уверен, команда продолжит также готовиться к каждой игре», – сказал Мещеряков.
- «Локомотив» после зимней паузы выиграл пять матчей подряд с общим счетом 12:1.
- Благодаря победной серии москвичи поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ.
- Марко Николич тренирует команду с мая 2020 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»