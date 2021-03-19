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  • Мещеряков – о Николиче: «Тренеру дали провести полноценный сбор. Результат все видят»

Мещеряков – о Николиче: «Тренеру дали провести полноценный сбор. Результат все видят»

19 марта 2021, 16:23
6

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал последние результаты московской команды.

«У главного тренера появилась возможность провести полноценный сбор. Мы все видим результат. Летом вообще не было никаких сборов.

Забегать вперед в спорте – неблагодарное дело. Уверен, команда продолжит также готовиться к каждой игре», – сказал Мещеряков.

  • «Локомотив» после зимней паузы выиграл пять матчей подряд с общим счетом 12:1.
  • Благодаря победной серии москвичи поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ.
  • Марко Николич тренирует команду с мая 2020 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (6)
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zra78
1616161792
Да игроки вздохнули что вас двоих нет,вот и результат
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Guinnesss
1616164548
Надо было вас раньше гнать ссаной метлой!
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Ганнибал Лектор
1616176047
Что именно является причиной стабилизировавшейся игры - вопрос открытый. Полноценный сбор - ну это бабушка надвое сказала. С тем же успехом можно сказать, что как только вас - двух у*бков в клубе не стало и команда сразу раскрепостилась
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житель СПб
1616177047
Определенная логика в словах есть. Возможно, мы (и я в том числе) поторопились тренера ругать. Но пока и хвалить - рановато. Время покажет.
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PAREVG.
1616192610
Видят - видят, во первых, не стало тебя с грызуном, и во вторых, главное, Мурило, усадили на лавку, а вместо него купили нормального ЦЗ Пабло, пожарить некому стало. Вот основная причина успехов Локомотива этой весной. ВСЕ ТРАНСФЕРЫ совершенные в твое время - ПРОВАЛЬНЫЕ, и основной провал Мурило, Райкович, Камано. При твоем руководстве, Мурило был игроком старта,, и вот результат - 8 место, нет его на поле - 3 место.... Грызун когда его купил, велел шПалычу ставить его в состав, но, шПалыч видел, что он ни разу не защитник, и ставил его опорником, чтобы его косяки защитники подчищали, а как Николич стал тренером, перевел обратно в ЦЗ - результат был осенью хорошо виден в турнирной таблице.
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