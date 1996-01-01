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    Мещеряков – о Николиче: «Тренеру дали провести полноценный сбор. Результат все видят»

    Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал последние результаты московской команды.

    «У главного тренера появилась возможность провести полноценный сбор. Мы все видим результат. Летом вообще не было никаких сборов.

    Забегать вперед в спорте – неблагодарное дело. Уверен, команда продолжит также готовиться к каждой игре», – сказал Мещеряков.

    • «Локомотив» после зимней паузы выиграл пять матчей подряд с общим счетом 12:1.
    • Благодаря победной серии москвичи поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ.
    • Марко Николич тренирует команду с мая 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      Guinnesss 23 минуты назад

      Надо было вас раньше гнать ссаной метлой!

      0
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      Рейтинг: +27914

      zra78 1 час назад

      Да игроки вздохнули что вас двоих нет,вот и результат

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