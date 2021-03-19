Мещеряков – о Николиче: «Тренеру дали провести полноценный сбор. Результат все видят»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал последние результаты московской команды.

«У главного тренера появилась возможность провести полноценный сбор. Мы все видим результат. Летом вообще не было никаких сборов.

Забегать вперед в спорте – неблагодарное дело. Уверен, команда продолжит также готовиться к каждой игре», – сказал Мещеряков.