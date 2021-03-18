Мбаппе, Погба и Дембеле – в заявке сборной Франции на матчи отбора к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил заявку команды на мартовские матчи отборочного турнира к ЧМ-2022.

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил вызов в национальную команду впервые с ноября 2018 года.

Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Альфонс Ареоля («Фулхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Майк Мэйньян («Лилль»).

Защитники: Рафаэль Варан, Ферлан Менди (оба – «Реал»), Бенжамин Павар («Бавария»), Клеман Лангле («Барселона»), Преснел Кемпембе («ПСЖ»), Курт Зума («Челси»), Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»).

Полузащитники: Мусса Сиссоко, Танги Н'Домбеле (оба – «Тоттенхэм»), Н’Голо Канте («Челси»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриан Рабьо («Ювентус»).

Нападающие: Усман Дембеле, Антуан Гризманн («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Тома Лемар («Атлетико»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Оливье Жиру («Челси»), Кингсли Коман («Бавария»).