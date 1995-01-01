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    Мбаппе, Погба и Дембеле – в заявке сборной Франции на матчи отбора к ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил заявку команды на мартовские матчи отборочного турнира к ЧМ-2022.

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил вызов в национальную команду впервые с ноября 2018 года.

    Вратари: Уго Льорис («Тоттенхэм»), Альфонс Ареоля («Фулхэм»), Стив Манданда («Марсель»), Майк Мэйньян («Лилль»).

    Защитники: Рафаэль Варан, Ферлан Менди (оба – «Реал»), Бенжамин Павар («Бавария»), Клеман Лангле («Барселона»), Преснел Кемпембе («ПСЖ»), Курт Зума («Челси»), Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»).

    Полузащитники: Мусса Сиссоко, Танги Н'Домбеле (оба – «Тоттенхэм»), Н’Голо Канте («Челси»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриан Рабьо («Ювентус»).

    Нападающие: Усман Дембеле, Антуан Гризманн («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Тома Лемар («Атлетико»), Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Оливье Жиру («Челси»), Кингсли Коман («Бавария»).

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    Источник: Get French Football

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