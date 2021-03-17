Гончаренко: «Не добежали, пропустили. После удаления минут 15 приходили в себя»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Мы хорошо смотрелись в начале, забили гол, были предпосылки выжать второй, но не получилось. Не удалось усилить давление, теряли мячи. Потом не добежали, пропустили. Футбол состоит из ошибок. После удаления минут 15 приходили в себя.

Сражались до конца, пробовали изменить ситуацию, надо отдать должное команде за это. Но мне не понравилось, как мы действовали на правом фланге, много позволяли создавать за спиной Марио.

Эмоциональные силы работать дальше у меня есть. Сейчас длительная пауза, это поможет забыть текущие результаты и работать дальше на концовку чемпионата», – цитирует Гончаренко «Чемпионат».