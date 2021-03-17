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    Гончаренко: «Не добежали, пропустили. После удаления минут 15 приходили в себя»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

    «Мы хорошо смотрелись в начале, забили гол, были предпосылки выжать второй, но не получилось. Не удалось усилить давление, теряли мячи. Потом не добежали, пропустили. Футбол состоит из ошибок. После удаления минут 15 приходили в себя.

    Сражались до конца, пробовали изменить ситуацию, надо отдать должное команде за это. Но мне не понравилось, как мы действовали на правом фланге, много позволяли создавать за спиной Марио.

    Эмоциональные силы работать дальше у меня есть. Сейчас длительная пауза, это поможет забыть текущие результаты и работать дальше на концовку чемпионата», – цитирует Гончаренко «Чемпионат».

    • ЦСКА проиграл в трех матчах из четырех в 2021 году.
    • «Зенит» оторвался от ЦСКА на восемь очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.03.2021 22:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10099

      paracetamol 58 минут назад

      Витя, скажи, что развалил команду. Как весна, так одни поражения!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5822

      житель СПб 1 час назад

      Куда недобежали, Валерий Михайлович?! В технике проигрывали - прежде всего!

      2
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      ...
      Рейтинг: +10099

      paracetamol > житель СПб 57 минут назад

      Зато костоломили в свое удовольствие при таком-то свистуне.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21216

      Боцман59rus 1 час назад

      А в матче с ТОП клубом из Тулы, вы после каких таких событий в себя приходили, пешком туда из Москвы на матч шли?
      Чем там таким в команде занимались Онопко с Боссом, убейте не пойму, но как то лучше не стало

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      Рейтинг: +2240

      CSKA57 > Боцман59rus 1 час назад

      Согласен!. Команда молодая, а физически проигрывает сопернику.

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      Рейтинг: +43

      alex59 1 час назад

      Нет, Михалыч, каждый игрок цска проигрывает физически сопернику. Отсюда глупые провалы, игра на грани фола. Значит на тренировках недоработачка.

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      Рейтинг: +10099

      paracetamol > alex59 55 минут назад

      Да не только физически, но и технически. Вендел всю оборону проходил как нож в масле.

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