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  • Гончаренко: «Не добежали, пропустили. После удаления минут 15 приходили в себя»

Гончаренко: «Не добежали, пропустили. После удаления минут 15 приходили в себя»

17 марта 2021, 22:59
13

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Мы хорошо смотрелись в начале, забили гол, были предпосылки выжать второй, но не получилось. Не удалось усилить давление, теряли мячи. Потом не добежали, пропустили. Футбол состоит из ошибок. После удаления минут 15 приходили в себя.

Сражались до конца, пробовали изменить ситуацию, надо отдать должное команде за это. Но мне не понравилось, как мы действовали на правом фланге, много позволяли создавать за спиной Марио.

Эмоциональные силы работать дальше у меня есть. Сейчас длительная пауза, это поможет забыть текущие результаты и работать дальше на концовку чемпионата», – цитирует Гончаренко «Чемпионат».

  • ЦСКА проиграл в трех матчах из четырех в 2021 году.
  • «Зенит» оторвался от ЦСКА на восемь очков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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alex59
1616011933
Нет, Михалыч, каждый игрок цска проигрывает физически сопернику. Отсюда глупые провалы, игра на грани фола. Значит на тренировках недоработачка.
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Боцман59rus
1616012448
А в матче с ТОП клубом из Тулы, вы после каких таких событий в себя приходили, пешком туда из Москвы на матч шли? Чем там таким в команде занимались Онопко с Боссом, убейте не пойму, но как то лучше не стало
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житель СПб
1616013388
Куда недобежали, Валерий Михайлович?! В технике проигрывали - прежде всего!
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paracetamol
1616014493
Витя, скажи, что развалил команду. Как весна, так одни поражения!
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Hektor 84
1616018655
В Беларусь поплакаться уже вылетаешь?
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petlyra
1616018917
На какую концовку ты рассчитываешь? Признай свою никчемность, уйди уже и не смеши общество.
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maygli
1616019126
В прошлом году, уехав в Беларусию он принял верное решение, но его не оценили, вернули. И сейчас он готов работать дальше. А почему бы нет? Твёрдое второе место перед зимними каникулами - это, что - плохой результат? 14 других команд, только могли мечтать об этом. Да, на старте оступился, споткнулся, но ничего ещё не потеряно. Какого качественного игрока ЦСКА приобрёл в зимний трансфер? Давайте не будем винить во всём Гончаренко. ЦСКА по прежнему остаётся грозным соперником для всех.
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maygli
1616019323
И потом не забывайте, что почти пол игры играли в меньшинстве против не слабой команды у которой почти всё залетало.
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alex59
1616054158
Значит за эту игру Гинер отругает, поставит в угол, урежет зарплату? Сомневаюсь.
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Ганнибал Лектор
1616084428
Это карма возвращает Ганчаренке долги за кидок Урала... На самом же деле его уровень - крепкая команда второй пятерки
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