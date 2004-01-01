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    «Футбол – не место для агрессии. Это честная игра». ЮФЛ – об избиении игрока «Локомотива»

    ЮФЛ опубликовала видеоролик, осуждающий недавнее избиение футболиста «Локомотива» Максима Шпанцева игроками «Чертаново» после матча ЮФЛ.

    «Футбол – не место для агрессии. Важно помнить об уважении не только на футбольном поле, но и за его пределами. Об уважении к сопернику, арбитрам, тренерам и болельщикам.

    Юношеская футбольная лига напоминает, что футбол – честная игра. Не забывайте об этом», – подписала видео пресс-служба лиги.

    • «Локомотив» будет добиваться наказания для нападавших.
    • «Локомотив» уступил в матче со счетом 0:2.
    • На видео драки после матча ЮФЛ «Локомотив» – «Чертаново» видно, что пострадавший Шнапцев первым толкнул соперника.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм ЮФЛ

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