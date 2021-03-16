«Футбол – не место для агрессии. Это честная игра». ЮФЛ – об избиении игрока «Локомотива»

ЮФЛ опубликовала видеоролик, осуждающий недавнее избиение футболиста «Локомотива» Максима Шпанцева игроками «Чертаново» после матча ЮФЛ.
«Футбол – не место для агрессии. Важно помнить об уважении не только на футбольном поле, но и за его пределами. Об уважении к сопернику, арбитрам, тренерам и болельщикам.
Юношеская футбольная лига напоминает, что футбол – честная игра. Не забывайте об этом», – подписала видео пресс-служба лиги.
- «Локомотив» будет добиваться наказания для нападавших.
- «Локомотив» уступил в матче со счетом 0:2.
- На видео драки после матча ЮФЛ «Локомотив» – «Чертаново» видно, что пострадавший Шнапцев первым толкнул соперника.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм ЮФЛ