Тренер «Ахмата» Нагайцев удалил твит с репликой, что у «Зенита» все «через жопу»

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев удалил свой вчерашний (13 марта) твит, оставленный после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4). Он написал, что у соперника все «через жопу».

«У «Зенита» все так – через жопу, он его еле коснулся и никуда не прыгал», – таким был текст Нагайцева.