Тренер «Ахмата» Нагайцев удалил твит с репликой, что у «Зенита» все «через жопу»

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев удалил свой вчерашний (13 марта) твит, оставленный после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4). Он написал, что у соперника все «через жопу».
«У «Зенита» все так – через жопу, он его еле коснулся и никуда не прыгал», – таким был текст Нагайцева.
- «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
- По мнению Игоря Федотова, пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо.
- «Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года.
Источник: Бомбардир.ру