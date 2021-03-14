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  • Тренер «Ахмата» Нагайцев удалил твит с репликой, что у «Зенита» все «через жопу»

Тренер «Ахмата» Нагайцев удалил твит с репликой, что у «Зенита» все «через жопу»

14 марта 2021, 10:36
10

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев удалил свой вчерашний (13 марта) твит, оставленный после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4). Он написал, что у соперника все «через жопу».

«У «Зенита» все так – через жопу, он его еле коснулся и никуда не прыгал», – таким был текст Нагайцева.

  • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
  • По мнению Игоря Федотова, пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо.
  • «Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (10)
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житель СПб
1615709142
Ну и слава Богу. Скорее всего, написал в сердцах, а когда повторы посмотрел - понял что не прав. Мне лично его твит - и по сути, и по форме - очень не понравился.
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DOCTOR PENALTY
1615712257
Ну и зря! Всё правильно же сказал.
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Вомбат
1615715099
Поздно, твоя фамилия теперь долго еще будет ассоциироваться со словом "жопа".
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ab15488
1615716573
Мало того что тупой, так ещё и ссыкло.
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alp
1615719120
зассал
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kvm
1615723086
жопа + очко + шлюба-дроч = сенит
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порт
1615731421
Заднюю включил( не жопу)
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ААМ
1615734060
Так он не только хам, но и трус.
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Spirit_78
1615736987
Представляю, сколько вони поднялось бы от московского "коллективного разума", скажи так кто-нибудь из Зенита в отношении соперника.
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