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    Тренер «Ахмата» Нагайцев удалил твит с репликой, что у «Зенита» все «через жопу»

    Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев удалил свой вчерашний (13 марта) твит, оставленный после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4). Он написал, что у соперника все «через жопу».

    «У «Зенита» все так – через жопу, он его еле коснулся и никуда не прыгал», – таким был текст Нагайцева.

    • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
    • По мнению Игоря Федотова, пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо.
    • «Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5644

      житель СПб 4 минуты назад

      Ну и слава Богу. Скорее всего, написал в сердцах, а когда повторы посмотрел - понял что не прав. Мне лично его твит - и по сути, и по форме - очень не понравился.

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      Рейтинг: +3606

      mopecekca 14 минут назад

      и так все всё понимают

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