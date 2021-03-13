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    Тренер «Ахмата» Нагайцев: «У «Зенита» все через жопу»

    Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) прокомментировал твит пресс-службы соперника, которая вел текстовую трансляцию встречи. Нагайцев усомнился, что в описываемом эпизоде был фол.

    «У «Зенита» все так – через жопу, он его еле коснулся и никуда не прыгал», – написал Нагайцев.

    • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
    • По мнению Игоря Федотова, пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо.
    • «Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Юрия Нагайцева

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    Сегодня, 20:38
    Комментарии24
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      Рейтинг: -1255

      Бoрат 8 минут назад

      Да жопа вообще самый главная часть тела - Во всем принимает участие: в лечении, учении, воспитании, принятии решений. А в поиске приключений ей вообще равных нет. У всех без исключения оттуда растут ноги. У многих оттуда же растут и руки, а отдельные индивидуумы ею ещё и думают! И многое происходящее в нашей жизни делается именно через неё! Гыгыгы .

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      Рейтинг: +1840

      Александ1982 11 минут назад

      и гимн их про луну ,что Дзюба воспевал

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      Рейтинг: -1255

      Бoрат 11 минут назад

      Тоже мне Америку открыл . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +7458

      ivany4 17 минут назад

      Прям капитан Очевидность.
      Давно все знают как у них всё устроено, зачем напоминать им об этом. Они еще больше этим местом будут гордиться.))

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      Рейтинг: +1936

      Бриг 18 минут назад

      от нагайцева можно непечатное печатать?

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      Рейтинг: +10054

      paracetamol > Бриг 6 минут назад

      Он же чурка, ему простительно.

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      Рейтинг: +10054

      paracetamol 20 минут назад

      У Зенита может и через Жопу, а у Ахмата - через женскую гениталию!

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      Рейтинг: +7668

      Вомбат 23 минуты назад

      Что и говорить, джентльмен от футбола. Такой же как Федотов и эксперты красно-белых сайтов. Желаю тебе, нагайцев, почаще получать с размаху по губам ладонью. А можно и не ладонью. Причем в прыжке.

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      Рейтинг: +1723

      ySS 23 минуты назад

      Зачем так грубо? Просто, по-газпромовски

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      Рейтинг: +7668

      Вомбат > ySS 20 минут назад

      вам часто грубят представители газпрома? Не везет вам. Со мной они, когда я даю им показания своего газового счетчика, всегда разговаривают вежливо. Или вы имеете в виду грубость публичных высказываний газпромовских чинов? Миллера? Фурсенко? Хоть один пример их грубости приведите. Это Миллер Федуну средний палец показывал на всю страну? Или все-таки наоборот?

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      Рейтинг: +940

      moskowcity-petrv 25 минут назад

      У дырявых,так положенно,через жопу пропускать.с победой вас девчули питерские!)

      0
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      Рейтинг: +12297

      Garrincha58 29 минут назад

      мУДАГАЙЦЕВ!

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