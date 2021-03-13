Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «Ахмата» Нагайцев: «У «Зенита» все через жопу»

13 марта 2021, 20:38
31

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) прокомментировал твит пресс-службы соперника, которая вел текстовую трансляцию встречи. Нагайцев усомнился, что в описываемом эпизоде был фол.

«У «Зенита» все так – через жопу, он его еле коснулся и никуда не прыгал», – написал Нагайцев.

  • «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
  • По мнению Игоря Федотова, пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо.
  • «Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года.

UPD: Нагайцев через некоторое время удалил твит. Скриншот удаленной записи доступен ниже.

Источник: твиттер Юрия Нагайцева
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1615658317
АААААА, шизофреник, лечись ублюдок.
Ответить
kvm
1615658923
«У «Зенита» все так –всё в жопу
Ответить
DOCTOR PENALTY
1615659088
Этому мастерству всех в Зените научили Дзюба с Азмуном.
Ответить
житель СПб
1615659736
Просто некрасиво (написал бы грубее). Пенальти был совершенно обоснован. А забивать - надо самим. При проигрыше 4:0 нечего говорить.
Ответить
moskowcity-petrv
1615660389
У дырявых,так положенно,через жопу пропускать.с победой вас девчули питерские!)
Ответить
ySS
1615660501
Зачем так грубо? Просто, по-газпромовски
Ответить
Вомбат
1615660519
Что и говорить, джентльмен от футбола. Такой же как Федотов и эксперты красно-белых сайтов. Желаю тебе, нагайцев, почаще получать с размаху по губам ладонью. А можно и не ладонью. Причем в прыжке.
Ответить
Александ1982
1615661239
и гимн их про луну ,что Дзюба воспевал
Ответить
neveldomha
1615666429
Жопы Ахмата хватило на тайм. А дальше понос.
Ответить
Закат ЕдРа
1615678696
зянитка это та же власть. Враги народа и футбола
Ответить
Главные новости
«Локомотив» не может договориться о покупке игрока «Ростова»
14:58
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
14:40
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
2
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
11
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Все новости
Все новости
Тренера РПЛ уличили в распущенности: «Ему нужно задуматься о поведении»
14:21
2
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Стали известны стартовые составы на матч «Факел» – «Зенит»: 29 августа 2026
13:49
6
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
9
Нигматуллин: «Моя дочка будет моложе моей внучки»
12:00
1
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Где смотреть матч «Рубин» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:18
Где смотреть матч «Спартак» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:17
Где смотреть матч «Родина» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 30 августа 2026
11:14
Аршавин назвал игрока «Краснодара» без слабых мест – это не Кордоба
11:03
2
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
4
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
4
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
11
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
18
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
1
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
2
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
9
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
6
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+