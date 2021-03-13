Тренер «Ахмата» Нагайцев: «У «Зенита» все через жопу»

Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) прокомментировал твит пресс-службы соперника, которая вел текстовую трансляцию встречи. Нагайцев усомнился, что в описываемом эпизоде был фол.

«У «Зенита» все так – через жопу, он его еле коснулся и никуда не прыгал», – написал Нагайцев.

«Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.

По мнению Игоря Федотова , пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо.

, пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо. «Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года.

UPD: Нагайцев через некоторое время удалил твит. Скриншот удаленной записи доступен ниже.