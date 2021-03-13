Тренер «Ахмата» Нагайцев: «У «Зенита» все через жопу»

Да жопа вообще самый главная часть тела - Во всем принимает участие: в лечении, учении, воспитании, принятии решений. А в поиске приключений ей вообще равных нет. У всех без исключения оттуда растут ноги. У многих оттуда же растут и руки, а отдельные индивидуумы ею ещё и думают! И многое происходящее в нашей жизни делается именно через неё! Гыгыгы .
Старший тренер «Ахмата» Юрий Нагайцев после матча 22-го тура РПЛ против «Зенита» (0:4) прокомментировал твит пресс-службы соперника, которая вел текстовую трансляцию встречи. Нагайцев усомнился, что в описываемом эпизоде был фол.
«У «Зенита» все так – через жопу, он его еле коснулся и никуда не прыгал», – написал Нагайцев.
- «Зенит» лидирует в таблице с 5-очковым отрывом.
- По мнению Игоря Федотова, пенальти в пользу «Зенита» (2-й гол) был назначен несправедливо.
- «Ахмат» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2017 года.
У Зенита все так – через жопу, он его еле коснулся, и никуда не прыгал— Юрий Нагайцев (@nagaicev) March 13, 2021