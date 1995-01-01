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    РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до четырех очков

    «Спартак» нанес реванш «Динамо» за февральское поражение в Кубке России. Три очка гостям принес гол Александра Соболева с пенальти.

    Команда Доменико Тедеско поднялась на второе место. «Динамо» проиграло в РПЛ впервые с декабря.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Маслов, 18 (в свои ворота); 1:1 – Мозес, 30; 1:2 – Соболев, 63 (с пенальти).

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 51), Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин (Комличенко, 81), Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро (Тюкавин, 67), Грулeв (Н’Жи, 67).

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон (Гапонов, 74), Мозес (Умяров, 40), Крал, Зобнин, Промес (Понсе, 74), Соболев, Ларссон (Хендрикс, 90+2).

    Предупреждения: Паршивлюк, 41; Скопинцев, 89 – Айртон, 53; Промес, 61; Кутепов, 80; Соболев, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:57
    Комментарии150
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      Рейтинг: +5763

      Рубинище 7 минут назад

      Матч понравился, немцы бундус-лигу устроили какую-то, голов должно было быть поболее-киперы обоих команд были на высоте. Молодой Захарян понравился-будущий игрок сборной. Соболева нужно в сборную место дерева 100%. К.Б. с победой

      3
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      Рейтинг: +2106

      seth343 21 минуту назад

      Да здоровья кто травмировался.

      6
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      Рейтинг: +10054

      paracetamol 21 минуту назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хрюши, а почему на 3-й минуте свистун пен в ворота Динамо не поставил, когда Паршивка Айртона сбил. Причем по-наглому!

      -4
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      Рейтинг: +26027

      VVM1964 > paracetamol 5 минут назад

      Мы это переживем )))

      1
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      Рейтинг: +10054

      paracetamol > VVM1964 23 секунды назад

      Да несправедливо как-то. Одним ставят, другим нет. Вот в ворота Ростова поставили. Правила разные что-ли?

      0
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      Рейтинг: +917

      Sky Spartak 25 минут назад

      Спартак и Динамо С ХОРОШЕЙ ИГРОЙ !!! Понсе красава !!!

      13
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      Рейтинг: +7668

      Вомбат 26 минут назад

      Спартак сегодня был хорош. Победа над Краснодаром была не случайной. Здоровья Мозесу и Ларсону. Динамовцы, как были при Новикове костоломами, так и остались. Но Шварц молодец -- вовремя заменил Паршивлюка.

      7
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      Рейтинг: +12297

      Garrincha58 26 минут назад

      как было 4 очка так и стало причём тут сократил?

      6
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      Рейтинг: +6027

      "supermax" > Garrincha58 22 минуты назад

      просто редакция бомбардира...не акцентируй внимание))

      7
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      Рейтинг: +203

      хав_бек > Garrincha58 21 минуту назад

      перед игрой было 7)))
      надо же интригу на пустом месте закрутить)))

      3
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      Рейтинг: +898

      serglider > Garrincha58 19 минут назад

      Главное дотянуть, а может даже сократить, этот разрыв до матча с Зенитом! В их очном матче будет разыгран титул чемпиона страны! У Спартака и Зенита, самые легкие соперники в концовке сезона. Реально чемпионом станет кто-то из этих двоих.

      0
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      Рейтинг: +6027

      "supermax" > serglider 17 минут назад

      ты наверное чего-то не знаешь...но очные матчи сыграны в этом сезоне уже

      1
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      Рейтинг: +26027

      VVM1964 > serglider 4 минуты назад

      А в каком году это произойдет ? ))

      0
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      Рейтинг: +430

      GammiD 32 минуты назад

      Вафлил вафлил Иванов масокомбинат, но молодцы сдюжили!!! А дынамо говно без судей!!!

      0
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      Рейтинг: +898

      serglider > GammiD 3 минуты назад

      Да ладно! Спартаку откровенно повезло в двух моментах, после второго гола в ворота Динамо! Когда мяч на линии ворот попал в ногу вратаря Спартака и "удачно" отскочил в поле, хотя была высокая вероятность отскока в ворота. И еще один удар динамовца после розыгрыша, когда того вывели один на один с вратарем. Надо было бить на точность, а с дури, вложился в удар на силу... попал во вратаря, который даже не реагировал на удар, а просто сблизился с бьющим... Да и пенальти в ворота динамо, был из разряда случайных... рикошет от ноги динамовца мог быть куда угодно, но попал именно в руку.

      0
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      Рейтинг: +5615

      житель СПб 33 минуты назад

      Да, и по пенальти (есть тут какие-то споры). Спорить не о чем! Не размахивай руками в своей штрафной (кто мои комменты видит - знают, что это пишу всегда, в том числе и по отношению ко всем командам). Рука поднята и в неестественном положении? Так чего удивляться, что в нее попадает мяч. Так что все по делу.

      10
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      Рейтинг: +203

      хав_бек 35 минут назад

      Максименко - красавчик! Соболев просто боец сегодня... до последнего!
      Мозес отлично отыграл свой отрезок!
      Крал мобилен! Кутепов удивил! (рад, что удивил с положительной стороны)
      Джикия - бей беги! (но старался) Ларссон и Зобнин... могут лучше! Масло всё увереннее, но нет совсем стартовой скорости... И "бомбардир" (хочется, чтобы перестал забивать)))
      Аиртон странное впечатление оставил... вроде ничего, но все передачи в штрафную в никуда.
      Умяров неплохо вышел!
      Антоха в любом случае молодец!
      Гапон тоже старался не отставать

      Сегодня было видно огромное желание и самоотдача, но...
      Качество передач... низкое... Защита ... оставляет желать лучшего...

      15
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      Рейтинг: -1380

      литлбой77 > хав_бек 25 минут назад

      ДА ВСЕ У НАС ВСЕ МОГУТ!ТОЛЬКО НЕ ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!КАК ПИСАЛИ РАНЬШЕ В ТЕТРАДЯХ:МОЖЕШЬ ПИСАТЬ ЛУЧШЕ,НО НЕ СТАРАЕШЬСЯ!ШАНСЫ НА ЧЕМПИОНСТВО ЕСТЬ И ЭТИМ НАДО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ!ТАК ЧТО БУМ СМОТРЕТЬ!НАМ УДАЧИ!

      2
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      Рейтинг: +4735

      Каратель 35 минут назад

      Красивый матч,заслуженная победа.вот это настоящий футбол,не то что лазурное ЛГБТ недоразумение.с победой красно-белые!!!!

      17
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