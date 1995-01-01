РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до четырех очков

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«Спартак» нанес реванш «Динамо» за февральское поражение в Кубке России. Три очка гостям принес гол Александра Соболева с пенальти.
Команда Доменико Тедеско поднялась на второе место. «Динамо» проиграло в РПЛ впервые с декабря.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Маслов, 18 (в свои ворота); 1:1 – Мозес, 30; 1:2 – Соболев, 63 (с пенальти).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 51), Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин (Комличенко, 81), Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро (Тюкавин, 67), Грулeв (Н’Жи, 67).
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон (Гапонов, 74), Мозес (Умяров, 40), Крал, Зобнин, Промес (Понсе, 74), Соболев, Ларссон (Хендрикс, 90+2).
Предупреждения: Паршивлюк, 41; Скопинцев, 89 – Айртон, 53; Промес, 61; Кутепов, 80; Соболев, 90+4.