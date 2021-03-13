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  • РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до четырех очков

РПЛ. «Спартак» добился волевой победы над «Динамо» и сократил отставание от «Зенита» до четырех очков

13 марта 2021, 20:57
166

«Спартак» нанес реванш «Динамо» за февральское поражение в Кубке России. Три очка гостям принес гол Александра Соболева с пенальти.

Команда Доменико Тедеско поднялась на второе место. «Динамо» проиграло в РПЛ впервые с декабря.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Маслов, 18 (в свои ворота); 1:1 – Мозес, 30; 1:2 – Соболев, 63 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Варела, 51), Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин (Комличенко, 81), Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро (Тюкавин, 67), Грулeв (Н’Жи, 67).

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон (Гапонов, 74), Мозес (Умяров, 40), Крал, Зобнин, Промес (Понсе, 74), Соболев, Ларссон (Хендрикс, 90+2).

Предупреждения: Паршивлюк, 41; Скопинцев, 89 – Айртон, 53; Промес, 61; Кутепов, 80; Соболев, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Зенит
Комментарии (166)
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k611
1615658903
Всех болельщиков красно-белых с победой! Очень важная игра в свете поражения ЦСКА и возможности выхода на 2-е место. В обороне конечно пожар, если бы не Максименко. Понсе если бы забил, когда попал в перекладину, то был бы гол шедевр. Главное видно, что команда играет, а не просто присутствует на поле.
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zigbert
1615658948
С победой всех кто болел за Спартак!!! Игра была нервная ,на валидоле. Победить могла любая команда. Спартак был более удачливым. Молодцы!!!
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Кузьмич на трибуне
1615658969
Всех спартачей с очередной победой.
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oyabun
1615659005
С Победой, красно-белые! Совершенно заслуженная всей игрой сегодня. Да, плохо сегодня играли Промес и Ларссон, да косякнул Маслов, но команда в целом сражалась шикарно и эту победу мы заслужили!
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oyabun
1615659408
Очень красиво сегодня играли оба вратаря, молодцы парни! Очень переживаю за Мозеса и унесеного с поля Ларссона - хоть бы без травм обошлось. Матч - Огонь!!
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Krossmen73
1615659436
Отрадно что КБ второй матч подряд выходят на поле с желанием играть и побеждать.В атаке появился креатив,выдумка.Это не может не радовать.Про оборону молчу.Тут всё как всегда.Хотя на мой взгляд если вспомнить романцевский-ярцевский Спартак прошлых лет,контроль мяча и активная игра впереди снижает напряжённость у своих ворот.Может это и есть панацея для нынешнего Спартака?Что касаемо игры,то КБ несомненно заслуженно победили. Динамовцы играли неплохо,но сегодня был явно не их день.Вратари обеих команд сегодня сыграли выше всяких похвал.Если бы не Шунин и Максименко,счёт был бы явно другим.Динамо не растраиваться.Спартаку не терять победный настрой.Ничего в этом чемпионате не потеряно!С ПОБЕДОЙ СПАРТАК!!!!
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JTherry
1615659509
заслуженная победа, вопреки всем козням РФС и ЭСК!!! и Фомин не помог) с победой КБ братия!!! зажигательный матч, с отличным прессингом спартаковцев, игрой в нападении и игрой вратаря... еще бы наладить игру в защите, чтобы на последних минутах не создавались голевые моменты... космический матч для РПЛ!!!
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Каратель помойников
1615659744
Красивый матч,заслуженная победа.вот это настоящий футбол,не то что лазурное ЛГБТ недоразумение.с победой красно-белые!!!!
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Sky Spartak
1615660396
Спартак и Динамо С ХОРОШЕЙ ИГРОЙ !!! Понсе красава !!!
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Рубинище
1615661435
Матч понравился, немцы бундус-лигу устроили какую-то, голов должно было быть поболее-киперы обоих команд были на высоте. Молодой Захарян понравился-будущий игрок сборной. Соболева нужно в сборную место дерева 100%. К.Б. с победой
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