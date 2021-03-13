Лукаку не собирается покидать «Интер», несмотря на интерес «Манчестер Сити»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку не хочет менять команду ближайшим летом.

По информации Football Italia, бельгиец намерен отказать «Манчестер Сити», который проявляет к нему предметный интерес.

Хосеп Гвардиола лично настаивает на трансфере 27-летнего форварда, но того все устраивает в миланском клубе.