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    Зидан – о возвращении Роналду в «Реал»: «Ничего не могу сказать об этом, потому что он игрок «Ювентуса»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на новость о возможном возвращении в мадридский клуб нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Все знают, какой это футболист и чего он достиг. Мы сильно любим его. Здесь Роналду написал историю, он великолепен. Но пока я ничего не могу сказать об этом [о возвращении в «Реал»], потому что он игрок «Ювентуса». Я должен с уважением относиться к таким вещам», – сказал Зидан.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
    • «Ювентус» может летом продать португальца за 60 миллионов евро.

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    Источник: AS

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