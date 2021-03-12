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    Овчинников – о Гончаренко: «Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом»

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников высказался о личностных качествах главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.

    – Все ждали, что Гончаренко уйдет после «Ростова». Что происходило в команде перед этим матчем?

    – Я так привык к уходам Виктора Михайловича и его отсутствию из-за дисквалификаций, что не акцентировал внимания на слухах. Он душа тонкая и ранимая, все принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями.

    Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом. Ты отвечаешь не только за себя. У тебя есть 20-25 футболистов, за которых ты несешь ответственность. Принятое на эмоциях решение – не черта профессионального тренера.

    • В июне 2020 года Гончаренко покинул расположение ЦСКА и уехать в Белоруссию.
    • Это произошло после поражения от «Зенита» со счетом 0:4.
    • Спустя неделю тренер вернулся и продолжил работу с командой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2003

      Валерий2705 1 час назад

      Да прав конечно. Кроме ответственности за футболистов, он ведь ещё и пример подаёт молодым игрокам, оных в ЦСКА не мало. С другой стороны видно как Гончаренко радеет за результат, что конечно же все его выходки не оправдывает. Просто знаю одного тренера, он на всё говорит, что это не провал. Тактика у него одна. И он по ходу вообще не парится, главное что бы не уволили)

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      Рейтинг: +10

      denis3d4pb 1 час назад


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      Рейтинг: +8760

      Hektor 84 1 час назад

      Всё по делу сказал. Сначала ганчаренке, потом журналюшкам. Из за этого скорее и выгнали.

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      Рейтинг: +20380

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не совсем корректно, но абсолютно объективно.

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