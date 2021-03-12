Овчинников – о Гончаренко: «Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников высказался о личностных качествах главного тренера московской команды Виктора Гончаренко.

– Все ждали, что Гончаренко уйдет после «Ростова». Что происходило в команде перед этим матчем?

– Я так привык к уходам Виктора Михайловича и его отсутствию из-за дисквалификаций, что не акцентировал внимания на слухах. Он душа тонкая и ранимая, все принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями.

Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом. Ты отвечаешь не только за себя. У тебя есть 20-25 футболистов, за которых ты несешь ответственность. Принятое на эмоциях решение – не черта профессионального тренера.