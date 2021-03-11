Тренер «Оренбурга»: «ФНЛ очень сильная лига. Здесь последняя команда может победить первую»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об уровне первенства ФНЛ после разгромной победы над «Торпедо» (3:0) в 29-м туре.

«Для нас сегодня была очень важная игра. Встречались команды, которые бьются за 3-4 место. Нам удалось забить три гола в этой игре.

Второй тайм начали неплохо, но сделали ошибку. Наш вратарь поддержал команду и отбил пенальти. Этот момент дал нам уверенность, что можем победить.

«Торпедо» играет с тремя центральными защитниками. И на флангах у них выступают футболисты, которые любят подключаться вперед. Мы большое внимание уделили флангам.

ФНЛ очень сильная лига, здесь последняя команда может победить первую», – цитирует Личку пресс-служба ФНЛ.