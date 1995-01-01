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    Тренер «Оренбурга»: «ФНЛ очень сильная лига. Здесь последняя команда может победить первую»

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об уровне первенства ФНЛ после разгромной победы над «Торпедо» (3:0) в 29-м туре.

    «Для нас сегодня была очень важная игра. Встречались команды, которые бьются за 3-4 место. Нам удалось забить три гола в этой игре.

    Второй тайм начали неплохо, но сделали ошибку. Наш вратарь поддержал команду и отбил пенальти. Этот момент дал нам уверенность, что можем победить.

    «Торпедо» играет с тремя центральными защитниками. И на флангах у них выступают футболисты, которые любят подключаться вперед. Мы большое внимание уделили флангам.

    ФНЛ очень сильная лига, здесь последняя команда может победить первую», – цитирует Личку пресс-служба ФНЛ.

    • «Оренбург» поднялся на второе место в ФНЛ.
    • «Торпедо» опустилось на пятую строчку.

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    Источник: сайт ФНЛ

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6459

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Можно и по другому сказать.
      ФНЛ очень слабая лига , здесь первая может проиграть последней.

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