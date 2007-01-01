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    Педри: «Мы верили в камбэк, но незабитый пенальти стал большим ударом»

    Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «ПСЖ».

    «Мы здорово сыграли сегодня, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем совершить еще один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом. Тем не менее мы продолжили бороться, создали еще несколько моментов, но забить не смогли», – сказал Педри.

    • «Барса» на выезде сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1) после домашнего поражения (1:4).
    • Капитан каталонцев Лионель Месси не реализовал пенальти в конце первого тайма при счете 1:1.
    • «ПСЖ» прошел «Барселону» в ЛЧ впервые за 26 лет.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45793

      portero 1 час назад

      Месси облажался...

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