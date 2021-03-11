Педри: «Мы верили в камбэк, но незабитый пенальти стал большим ударом»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «ПСЖ».
«Мы здорово сыграли сегодня, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем совершить еще один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом. Тем не менее мы продолжили бороться, создали еще несколько моментов, но забить не смогли», – сказал Педри.
- «Барса» на выезде сыграла вничью с «ПСЖ» (1:1) после домашнего поражения (1:4).
- Капитан каталонцев Лионель Месси не реализовал пенальти в конце первого тайма при счете 1:1.
- «ПСЖ» прошел «Барселону» в ЛЧ впервые за 26 лет.
Источник: Официальный сайт УЕФА