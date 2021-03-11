Педри: «Мы верили в камбэк, но незабитый пенальти стал большим ударом»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о вылете своей команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «ПСЖ».

«Мы здорово сыграли сегодня, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем совершить еще один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом. Тем не менее мы продолжили бороться, создали еще несколько моментов, но забить не смогли», – сказал Педри.