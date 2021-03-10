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    «Зенит» представил новый клубный автобус

    У «Зенита» появился новый клубный автобус, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

    «Помимо традиционной стрелки увеличенного размера, на борты автобуса нанесены изображения бронзовых львов, вдохновленные многочисленными петербургскими скульптурами и барельефами.

    Поза льва демонстрирует готовность до последнего защищать честь города, а раскрытая пасть и обнаженные клыки символизируют силу и атакующую мощь чемпиона России», – говорится в описании дизайна транспортного средства.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 21 тура.
    • Из других турниров команда уже вылетела.
    • Ближайший соперник – «Ахмат». Матч состоится 13 марта на «Газпром Арене».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 09:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +732

      Дима Цэ 39 минут назад

      Лучше представьте новый состав за потраченные млн

      0
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      Рейтинг: +1022

      Ziklop 48 минут назад

      новая игровая модель "автобус", оказалось к футболу никакого отношения.

      0
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      Рейтинг: +427

      ab15488 1 час назад

      В старом пепельницы полные

      0
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