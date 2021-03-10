«Зенит» представил новый клубный автобус

У «Зенита» появился новый клубный автобус, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

«Помимо традиционной стрелки увеличенного размера, на борты автобуса нанесены изображения бронзовых львов, вдохновленные многочисленными петербургскими скульптурами и барельефами.

Поза льва демонстрирует готовность до последнего защищать честь города, а раскрытая пасть и обнаженные клыки символизируют силу и атакующую мощь чемпиона России», – говорится в описании дизайна транспортного средства.