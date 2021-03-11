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«Зенит» представил новый клубный автобус

11 марта 2021, 09:52
23

У «Зенита» появился новый клубный автобус, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

«Помимо традиционной стрелки увеличенного размера, на борты автобуса нанесены изображения бронзовых львов, вдохновленные многочисленными петербургскими скульптурами и барельефами.

Поза льва демонстрирует готовность до последнего защищать честь города, а раскрытая пасть и обнаженные клыки символизируют силу и атакующую мощь чемпиона России», – говорится в описании дизайна транспортного средства.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 21 тура.
  • Из других турниров команда уже вылетела.
  • Ближайший соперник – «Ахмат». Матч состоится 13 марта на «Газпром Арене».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (23)
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Ziklop
1615446732
новая игровая модель "автобус", оказалось к футболу никакого отношения.
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DOCTOR PENALTY
1615452859
Жопы бомжей не заслуживают, чтобы их перевозила такая хорошая машина. Сколько же плевков придётся принять на себя этому красивому автобусу... (
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paracetamol
1615453115
Лучшеб нового напа представил вместо дрочилы!
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Flydis
1615456711
Пока не посмотрел видос, думал, что Богданыч будет хвастаться новой тактической схемой.
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Cobold
1615457673
Автобус норм. Главное, чтобы не забыли там для Дзюбеньо отдельный кабинет сделать и по-больше салфеток наложить, чтобы мог напряжение перед матчем снимать.
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portero
1615458274
Тогда уж озвучте суммы потраченные на рисунки, сколько лямов освоили чинуши при Зените на автобусе???
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Алехсбургер.
1615460942
Господа КБшные,купите себе розовый автобус и глумитесь. Вот не люблю это у ваших. Даже до автобуса надо до.баться. И уже не разобрать ,где адекваты...одни высеры...
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_Marqella_
1615461037
Красивенько очень и ролик понравился...
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paracetamol
1615478531
Интересно, а старый тренер в новый бас поместится?
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Hektor 84
1615479056
Изображения бронзовых Львов в виде шлюпы и асмуна)))
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