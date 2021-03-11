«Зенит» представил новый клубный автобус

У «Зенита» появился новый клубный автобус, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
«Помимо традиционной стрелки увеличенного размера, на борты автобуса нанесены изображения бронзовых львов, вдохновленные многочисленными петербургскими скульптурами и барельефами.
Поза льва демонстрирует готовность до последнего защищать честь города, а раскрытая пасть и обнаженные клыки символизируют силу и атакующую мощь чемпиона России», – говорится в описании дизайна транспортного средства.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 21 тура.
- Из других турниров команда уже вылетела.
- Ближайший соперник – «Ахмат». Матч состоится 13 марта на «Газпром Арене».
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Источник: Официальный сайт «Зенита»