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    Лига чемпионов. «Боруссия» Д принимает «Севилью», «Ювентус» играет с «Порту»

    Дортмундская «Боруссия» и «Севилья» проводят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Параллельно с этим матчем «Ювентус» принимает на своем поле «Порту». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    • «Боруссия» обыграла «Севилью» в первом матче со счетом 3:2.
    • «Ювентус» в первой игре уступил «Порту» – 1:2.

    Холанд и Ройс – в стартовом составе «Боруссии». Сусо и Окампос выйдут у «Севильи»

    Роналду и Мората – в старте «Ювентуса» на матч с «Порту». Пепе и Марега выйдут у гостей

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2021 22:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 9 марта 2021, 12:25

      мы из прошлого...

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