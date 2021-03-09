Лига чемпионов. «Боруссия» Д принимает «Севилью», «Ювентус» играет с «Порту»

Дортмундская «Боруссия» и «Севилья» проводят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Параллельно с этим матчем «Ювентус» принимает на своем поле «Порту». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

«Боруссия» обыграла «Севилью» в первом матче со счетом 3:2.

«Ювентус» в первой игре уступил «Порту» – 1:2.

Холанд и Ройс – в стартовом составе «Боруссии». Сусо и Окампос выйдут у «Севильи»

Роналду и Мората – в старте «Ювентуса» на матч с «Порту». Пепе и Марега выйдут у гостей