«РБ-Спорт»: сегодня Кокорин начнет тренироваться индивидуально. Он может сыграть с «Беневенто»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, восстанавливающийся после мышечного повреждения, сегодня начнет работать индивидуально, сообщили «РБ-Спорту» в пресс-службе клуба.
Точные сроки возвращения Кокорина в общую группу неизвестны, но врачи дают оптимистичные прогнозы.
Если 29-летний россиянин будет восстанавливаться быстрее запланированного, он сможет сыграть в ближайшем матче с «Беневенто». Однако, это маловероятно.
- «Фиорентина» сыграет с «Беневенто» в субботу, 13 марта.
- Ожидалось, что Кокорин пропустит из-за травмы минимум одну неделю.
Источник: «РБ-Спорт»