«РБ-Спорт»: сегодня Кокорин начнет тренироваться индивидуально. Он может сыграть с «Беневенто»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, восстанавливающийся после мышечного повреждения, сегодня начнет работать индивидуально, сообщили «РБ-Спорту» в пресс-службе клуба.

Точные сроки возвращения Кокорина в общую группу неизвестны, но врачи дают оптимистичные прогнозы.

Если 29-летний россиянин будет восстанавливаться быстрее запланированного, он сможет сыграть в ближайшем матче с «Беневенто». Однако, это маловероятно.