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    «РБ-Спорт»: сегодня Кокорин начнет тренироваться индивидуально. Он может сыграть с «Беневенто»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, восстанавливающийся после мышечного повреждения, сегодня начнет работать индивидуально, сообщили «РБ-Спорту» в пресс-службе клуба.

    Точные сроки возвращения Кокорина в общую группу неизвестны, но врачи дают оптимистичные прогнозы.

    Если 29-летний россиянин будет восстанавливаться быстрее запланированного, он сможет сыграть в ближайшем матче с «Беневенто». Однако, это маловероятно.

    • «Фиорентина» сыграет с «Беневенто» в субботу, 13 марта.
    • Ожидалось, что Кокорин пропустит из-за травмы минимум одну неделю.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2839

      sobaka120982 16 минут назад

      Не часто Саше серенады поют журналюги? Почему к нему столько внимания? Мы сколько будем уже знать по какому графику он в туалет ходит

      0
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      Рейтинг: +45749

      portero 31 минуту назад

      Да забыть пора про Кокорина, не будет он играть, он и в 40 лет будет надежды подавать...

      0
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      Рейтинг: +4405

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Тут ведь как: может сыграть, может не сыграть,
      Спартак задолбался ждать

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