«Фиорентина»: «Кокорин должен восстановиться к матчу с «Миланом». Его травма оказалась несерьезной»

Уж с Миланом Кока точно не выйдет,понос придумает или геморрой.Ну куда ему на одном поле с таким Грандом - не ровен час,очко сожмётся или ноги оцепенеют,уж лучше на скамеечке жопой поелозить.
В «Фиорентине» прокомментировали состояние нападающего Александра Кокорина, пропустившего из-за травмы матч 26-го тура Серии А с «Пармой» (3:3).
«Травма Кокорина оказалась несерьезной. Александр, помимо матча с «Пармой», пропустит игру с «Беневенто», однако должен восстановиться к матчу с «Миланом», – рассказали в пресс-службе «Фиорентины».
- Кокорин получил мышечное повреждение.
- В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.