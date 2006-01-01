«Фиорентина»: «Кокорин должен восстановиться к матчу с «Миланом». Его травма оказалась несерьезной»

В «Фиорентине» прокомментировали состояние нападающего Александра Кокорина, пропустившего из-за травмы матч 26-го тура Серии А с «Пармой» (3:3).

«Травма Кокорина оказалась несерьезной. Александр, помимо матча с «Пармой», пропустит игру с «Беневенто», однако должен восстановиться к матчу с «Миланом», – рассказали в пресс-службе «Фиорентины».