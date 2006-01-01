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    «Фиорентина»: «Кокорин должен восстановиться к матчу с «Миланом». Его травма оказалась несерьезной»

    В «Фиорентине» прокомментировали состояние нападающего Александра Кокорина, пропустившего из-за травмы матч 26-го тура Серии А с «Пармой» (3:3).

    «Травма Кокорина оказалась несерьезной. Александр, помимо матча с «Пармой», пропустит игру с «Беневенто», однако должен восстановиться к матчу с «Миланом», – рассказали в пресс-службе «Фиорентины».

    • Кокорин получил мышечное повреждение.
    • В январе «Фиорентина» купила россиянина за 4,5 миллиона евро.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5192

      playsh 24 минуты назад

      Уж с Миланом Кока точно не выйдет,понос придумает или геморрой.Ну куда ему на одном поле с таким Грандом - не ровен час,очко сожмётся или ноги оцепенеют,уж лучше на скамеечке жопой поелозить.

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      Рейтинг: +1363

      koli4ka 2 часа назад

      Милашки...трепещите наш Кокоша выздоровел... и аки звэрь заревел!!!!

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