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    Ибрагимович: «Если Мальдини захочет, я готов остаться в «Милане»

    Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своем будущем в клубе.

    «Я Златан, чувствую ответственность и чувствую себя лидером. «Милан» – единственная команда, от которой я был в восторге. Я хочу передавать знания, хочу быть проводником.

    Останусь ли я в «Милане» на следующий сезон? Не знаю, посмотрим. Если Паоло Мальдини захочет, то я готов», – сказал 39-летний швед.

    • Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года.
    • В текущем сезоне нападающий забил 16 голов и сделал два ассиста в 21 матче.
    • Его контракт с клубом истекает в июне.

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    Источник: Football Italia

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