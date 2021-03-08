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  • Ибрагимович: «Если Мальдини захочет, я готов остаться в «Милане»

Ибрагимович: «Если Мальдини захочет, я готов остаться в «Милане»

8 марта 2021, 10:41
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своем будущем в клубе.

«Я Златан, чувствую ответственность и чувствую себя лидером. «Милан» – единственная команда, от которой я был в восторге. Я хочу передавать знания, хочу быть проводником.

Останусь ли я в «Милане» на следующий сезон? Не знаю, посмотрим. Если Паоло Мальдини захочет, то я готов», – сказал 39-летний швед.

  • Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года.
  • В текущем сезоне нападающий забил 16 голов и сделал два ассиста в 21 матче.
  • Его контракт с клубом истекает в июне.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ибрагимович Златан
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_MATRIX_
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Ибра, оставайся!
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