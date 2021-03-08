Ибрагимович: «Если Мальдини захочет, я готов остаться в «Милане»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался о своем будущем в клубе.

«Я Златан, чувствую ответственность и чувствую себя лидером. «Милан» – единственная команда, от которой я был в восторге. Я хочу передавать знания, хочу быть проводником.

Останусь ли я в «Милане» на следующий сезон? Не знаю, посмотрим. Если Паоло Мальдини захочет, то я готов», – сказал 39-летний швед.