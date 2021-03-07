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  • «Позор. Могли пропустить еще шесть». Классон – об 1:6 со «Спартаком»

«Позор. Могли пропустить еще шесть». Классон – об 1:6 со «Спартаком»

7 марта 2021, 22:14
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Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон подвел итоги матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:6).

— Проиграть с таким счeтом для нас — это позор! Мы не ожидали такого исхода. Приехали в Москву выигрывать. С таким результатом я в своей карьере ещe не сталкивался.

— У вашей команды была куча моментов, но вы их не реализовали. Почему?

— Проблема реализации — не главная проблема нашей команды. Главная проблема — наша оборона. Мы мало забили, но мы много пропустили. Шесть голов. И могли пропустить ещe шесть. Мы не оборонялись всей командой. Не было слаженности и сосредоточенности в обороне. Мы не играли в обороне, как команда. Вот наша проблема.

— Вам не хватало в этой игре Маркуса Берга?

— Нам очень не достаeт нашего нападающего. Но с ним или без него мы не должны пропускать шесть мячей. Это непозволительно. К тому же в этой игре травму получил Ари. Ситуация обостряется ещe сильнее. Мы всe ещe отличная команда, мы играем достаточно хорошо, но, несмотря на всe это, проигрываем.

  • Краснодар» впервые в истории пропустил шесть мячей в матче РПЛ.
  • В пяти последних матчах команда Мурада Мусаева проиграла четыре раза.
  • «Краснодар» идет на восьмом месте в РПЛ.

Мусаев – об отставке после 1:6 от «Спартака»: «Вопрос к руководству клуба»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Классон Виктор
Комментарии (1)
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raritet
1615195101
На мой взгляд, работа на два фронта хотя и закончилась, но команда поизносилась в последние месяцы. А Место в таблице именно то, о чем можно было прогнозировать, когда Краснодар так выложился в Европе. просто так ничего не происходит. А команда симпатичная. Но и в Спартаке на сегодня отличный подбор игроков.
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