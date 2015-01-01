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    «Позор. Могли пропустить еще шесть». Классон – об 1:6 со «Спартаком»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон подвел итоги матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:6).

    — Проиграть с таким счeтом для нас — это позор! Мы не ожидали такого исхода. Приехали в Москву выигрывать. С таким результатом я в своей карьере ещe не сталкивался.

    — У вашей команды была куча моментов, но вы их не реализовали. Почему?

    — Проблема реализации — не главная проблема нашей команды. Главная проблема — наша оборона. Мы мало забили, но мы много пропустили. Шесть голов. И могли пропустить ещe шесть. Мы не оборонялись всей командой. Не было слаженности и сосредоточенности в обороне. Мы не играли в обороне, как команда. Вот наша проблема.

    — Вам не хватало в этой игре Маркуса Берга?

    — Нам очень не достаeт нашего нападающего. Но с ним или без него мы не должны пропускать шесть мячей. Это непозволительно. К тому же в этой игре травму получил Ари. Ситуация обостряется ещe сильнее. Мы всe ещe отличная команда, мы играем достаточно хорошо, но, несмотря на всe это, проигрываем.

    • Краснодар» впервые в истории пропустил шесть мячей в матче РПЛ.
    • В пяти последних матчах команда Мурада Мусаева проиграла четыре раза.
    • «Краснодар» идет на восьмом месте в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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