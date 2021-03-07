Мусаев – об отставке после 1:6 от «Спартака»: «Вопрос к руководству клуба»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможной отставке после поражения от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура РПЛ.

«Вероятная отставка? Это вопрос к руководству клуба, на который я бы сейчас не хотел отвечать», – приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

«Краснодар» впервые в истории пропустил шесть мячей в матче РПЛ.

В пяти последних матчах команда Мурада Мусаева проиграла четыре раза.

проиграла четыре раза. «Краснодар» идет на восьмом месте в РПЛ.

«На поле не было команды» Мусаев – об 1:6 со «Спартаком»