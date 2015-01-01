Мусаев – об отставке после 1:6 от «Спартака»: «Вопрос к руководству клуба»

На самом деле Мусаев не самый слабый тренер в нашем чемпионате . Игроки , отстраненные повели себя не хорошо ! Им плевать на команду ! Галицкому надо и тренера и бунтовщиков выгнать !
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможной отставке после поражения от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура РПЛ.
«Вероятная отставка? Это вопрос к руководству клуба, на который я бы сейчас не хотел отвечать», – приводит слова Мусаева «Матч ТВ».
- «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть мячей в матче РПЛ.
- В пяти последних матчах команда Мурада Мусаева проиграла четыре раза.
- «Краснодар» идет на восьмом месте в РПЛ.
«На поле не было команды» Мусаев – об 1:6 со «Спартаком»