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    Мусаев – об отставке после 1:6 от «Спартака»: «Вопрос к руководству клуба»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможной отставке после поражения от «Спартака» (1:6) в матче 21-го тура РПЛ.

    «Вероятная отставка? Это вопрос к руководству клуба, на который я бы сейчас не хотел отвечать», – приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    • «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть мячей в матче РПЛ.
    • В пяти последних матчах команда Мурада Мусаева проиграла четыре раза.
    • «Краснодар» идет на восьмом месте в РПЛ.

    «На поле не было команды» Мусаев – об 1:6 со «Спартаком»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6336

      САДЫЧОК 9 минут назад

      На самом деле Мусаев не самый слабый тренер в нашем чемпионате . Игроки , отстраненные повели себя не хорошо ! Им плевать на команду ! Галицкому надо и тренера и бунтовщиков выгнать !

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    • ...
      Рейтинг: +2562

      Кузьмич на трибуне 29 минут назад

      Вот поэтому стоит написать заявление об увольнении, а руководство клуба даст ответ.

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