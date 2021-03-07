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«На поле не было команды». Мусаев – об 1:6 со «Спартаком»

7 марта 2021, 21:41
22

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:6).

«Трудно найти слова, когда такой счет. Непозволительно так играть. На поле не было команды, что и привело к такому результату. Ужасное начало встречи, но затем у «Краснодара» стали появляться моменты. Реализуй их — матч мог сложиться иначе.

Непозволительно так проводить концовку матчей, надо доигрывать до конца. То, что нет у «Краснодара» настроя — это проблема тренерского штаба», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть мячей в матче РПЛ.
  • В пяти последних матчах команда Мурада Мусаева проиграла четыре раза.
  • «Краснодар» идет на восьмом месте в РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Мусаев Мурад
Комментарии (22)
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Ganymed1
1615142672
Проблема быков это ты физрук
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Retiremen_VMF
1615142812
Не сказал. А я так ждал.
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Кузьмич на трибуне
1615143087
Проблему отсутствия настроения в команде, создают тренеры своей безграмотностью и неорганизованностью. Нет поражения оправданного и неизбежного, поражения и условия его происхождения, создают тренеры своей недальновидностью, упрямством и безграмотностью.
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Hektor 84
1615143213
На бровке у Краснодара не было тренера!!! Хотя хрЕн пойми кто у вас там тренер!
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Вомбат
1615143244
Тут не только настрой. Видно, что команда не готова к сезону. Быки потратили все силы, чтобы отквитать один мяч, и забив его, встали. Не потому встали, что не было настроя, а потому, что никто не готов играть. Кабелла и Кайо были наименее плохи, Сулейманов и Классен выглядели дворовыми пацанами, а все прочие периодически пропадали с радаров, а когда появлялись, то лучше бы не появлялись. Никакого прогресса в игровом тонусе по сравнению с играми против Загреба. Вывод -- Мусаев, как тренер, слабее даже Семака.
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aubergine
1615143296
А тренер то был у Краснодара в этой игре? Или игроки его слить решили?
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derrik2000
1615143411
И ни слова об ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ физподготовке игроков даже при имеющихся проблемах у некоторых ведущих игроков, как со здоровьем, так и финансовых взаимоотношениях с клубом.
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житель СПб
1615144116
"Проблема тренерского штаба" - и что? В этих условиях уважающий себя и окружающих человек пишет заявление. Его или принимают - или объясняют, почему не приняли.
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general.lizyukov
1615146195
А у команды тренер-то есть?
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portero
1615168212
"Проблема тренерского штаба" - прааильно отметил, никакого тренерского штаба нет, вот одна проблема.
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