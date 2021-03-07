«На поле не было команды». Мусаев – об 1:6 со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:6).

«Трудно найти слова, когда такой счет. Непозволительно так играть. На поле не было команды, что и привело к такому результату. Ужасное начало встречи, но затем у «Краснодара» стали появляться моменты. Реализуй их — матч мог сложиться иначе.

Непозволительно так проводить концовку матчей, надо доигрывать до конца. То, что нет у «Краснодара» настроя — это проблема тренерского штаба», – сказал Мусаев.