«На поле не было команды». Мусаев – об 1:6 со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:6).
«Трудно найти слова, когда такой счет. Непозволительно так играть. На поле не было команды, что и привело к такому результату. Ужасное начало встречи, но затем у «Краснодара» стали появляться моменты. Реализуй их — матч мог сложиться иначе.
Непозволительно так проводить концовку матчей, надо доигрывать до конца. То, что нет у «Краснодара» настроя — это проблема тренерского штаба», – сказал Мусаев.
- «Краснодар» впервые в истории пропустил шесть мячей в матче РПЛ.
- В пяти последних матчах команда Мурада Мусаева проиграла четыре раза.
- «Краснодар» идет на восьмом месте в РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»