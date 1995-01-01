«Первый хет-трик в жизни». У Глушакова и Коваленко родилась дочь Мила

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил о рождении дочери. Ее мама – футболистка Ксения Коваленко.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас!

Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», – написал Глушаков.