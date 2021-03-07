«Первый хет-трик в жизни». У Глушакова и Коваленко родилась дочь Мила

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил о рождении дочери. Ее мама – футболистка Ксения Коваленко.

«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас!

Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», – написал Глушаков.

Предыдущие 2 дочери Глушакова родились в браке с экс-женой Дарьей , с которой он сейчас в разводе.

, с которой он сейчас в разводе. С Коваленко Глушаков встречается с прошлого года.

Накануне Глушаков провел матч РПЛ против «Ротора» (0:0).