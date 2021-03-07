«Первый хет-трик в жизни». У Глушакова и Коваленко родилась дочь Мила

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил о рождении дочери. Ее мама – футболистка Ксения Коваленко.
«Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас!
Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», – написал Глушаков.
- Предыдущие 2 дочери Глушакова родились в браке с экс-женой Дарьей, с которой он сейчас в разводе.
- С Коваленко Глушаков встречается с прошлого года.
- Накануне Глушаков провел матч РПЛ против «Ротора» (0:0).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Дениса Глушакова