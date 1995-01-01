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    «Первый хет-трик в жизни». У Глушакова и Коваленко родилась дочь Мила

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков сообщил о рождении дочери. Ее мама – футболистка Ксения Коваленко.

    «Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас!

    Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать, наша младшенькая доча», – написал Глушаков.

    • Предыдущие 2 дочери Глушакова родились в браке с экс-женой Дарьей, с которой он сейчас в разводе.
    • С Коваленко Глушаков встречается с прошлого года.
    • Накануне Глушаков провел матч РПЛ против «Ротора» (0:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12105

      KLIM777 6 минут назад

      хет-трик это когда в одном матче

      1
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      Рейтинг: +5323

      житель СПб 14 минут назад

      Ну с этим то можно поздравить!

      0
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      Рейтинг: +522

      кран 21 минуту назад

      Какой хет-трик? Разным командам забил...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +42835

      MaxRnD > кран 5 минут назад

      хорошо хоть не в свои ворота

      1
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